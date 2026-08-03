Americký prezident Donald Trump ostro skritizoval Irán za popieranie vzájomných rokovaní. Zatiaľ čo Teherán tvrdí, že komunikuje výlučne s Ománom, šéf Bieleho domu hovorí o pokrytectve a trvá na tom, že americká vojenská blokáda Hormuzského prielivu bude pokračovať až do uzavretia dohody alebo úplnej kapitulácie.
Americký prezident Donald Trump v pondelok 3. augusta ostro reagoval na vyjadrenia Iránu, ktorý poprel, že v súčasnosti vedie rokovania so Spojenými štátmi (USA).
Pokrytectvo a oceľový múr
V príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social označil iránske vedenie za pokrytecké. Pripomenul, že ešte v nedeľu 2. augusta na palube Air Force One avizoval začiatok rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom na pondelok popoludní.
Žiadajú stretnutie, niektorí by povedali, že oň prosia. Začnú sa rokovania a ďalšie sú naplánované v blízkej budúcnosti, a oni otvorene a hrdo tvrdia, že nevedú žiadne rozhovory, že sa o ničom nerokuje a že jednajú iba s Ománom,
napísal americký prezident v ostrej reakcii na iránske vyhlásenia.
Šéf Bieleho domu ďalej vyhlásil, že Hormuzský prieliv už úplne kontroluje americké vojenské námorníctvo a tvrdá blokáda, ktorú nazval oceľovým múrom Spojených štátov, bude pokračovať. Do krajiny sa podľa jeho slov nedostane nič, pokiaľ to Američania sami nebudú chcieť a nedôjde k spomínanej dohode alebo k úplnej kapitulácii.
Irán hovorí o americkej agresii
Hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bakájí v pondelok uviedol odlišnú verziu udalostí. Podľa neho Teherán aktuálne nemá žiadne plány na prijatie delegácie USA ani na vyslanie vlastnej delegácie. Súčasný postoj Iránu zhrnul do niekoľkých bodov:
- krajina rokuje výlučne s Ománom s cieľom vytvoriť dočasnú bezpečnú trasu cez Hormuzský prieliv,
- samotná dohoda s Ománom však nebude stačiť na opätovné otvorenie tejto kľúčovej námornej cesty,
- situácia v prielive zostane podľa hovorcu nezmenená, ak bude pokračovať agresia USA.
O vyhrotenej diplomatickej a vojenskej situácii informovala slovenská tlačová agentúra TASR na základe správy medzinárodnej agentúry AFP.