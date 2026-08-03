Vedenie Slovenskej pošty malo na pôde parlamentu vysvetľovať rozsiahle prepúšťanie, rušenie pobočiek a zlé pracovné podmienky svojich zamestnancov. Podľa opozičného KDH sa však štátny podnik na poslednú chvíľu zbabelo stiahol a rokovanie odignoroval. Hnutie to považuje za prejav arogancie voči tisícom pracovníkov, občanom i samotnej Národnej rade.
Slovenská pošta sa nečakane odhlásila z kľúčového rokovania parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, na ktorom sa mala v utorok 4. augusta zodpovedať za nelichotivý stav spoločnosti. O tomto kroku informoval v pondelok 3. augusta na sociálnej sieti podpredseda KDH a poverený riadením výboru Igor Janckulík.
Zrušená účasť a bojkot výboru
Podľa opozičného poslanca ide o vyhýbanie sa konfrontácii s reálnymi problémami, ktoré trápia zamestnancov aj klientov pošty po celom Slovensku.
Účasť najskôr potvrdili, termín sme prispôsobili ich možnostiam. Deň pred rokovaním však vedenie Slovenskej pošty svoju účasť zrušilo. Rovnako neprídu ani koaliční poslanci, ktorí dobre vedia, že výbor tak nebude uznášaniaschopný,
uviedol Janckulík s neskrývaným sklamaním. Takýto postup otvorene označil za prejav arogancie voči tisícom zamestnancov Slovenskej pošty, bežným občanom, dotknutým samosprávam, ale aj voči Národnej rade SR.
O čom malo vedenie pošty vypovedať
Tém na mimoriadne rokovanie výboru bolo pripravených hneď niekoľko. KDH chcelo od zástupcov štátneho podniku počuť jasné vysvetlenia a argumenty k týmto pálčivým problémom:
- prepustenie približne 600 zamestnancov od začiatku roka, pričom podniku stále chýba približne 400 pracovníkov,
- masívne rušenie poštových pobočiek a s tým súvisiaci chaos v regiónoch,
- rozhodnutia, ktoré sú údajne v priamom rozpore s nariadeniami Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
- katastrofálne pracovné podmienky ľudí, ktorí robia prácu za viacerých, nemôžu si vyčerpať dovolenku či ísť k lekárovi,
- zanedbaná motorizácia rajónov, neprofesionálna komunikácia a neustály nátlak na zamestnancov.
Kolektívna zmluva problémy nezakryje
Janckulík sa vyjadril aj k pondelkovému uzavretiu novej kolektívnej zmluvy v Slovenskej pošte. Podpísanie dokumentu a zvýšenie miezd či príplatkov zamestnancov síce víta, no jedným dychom dodáva, že vyššie platy samy osebe nevyriešia nekompetentné riadenie podniku, zlé pracovné podmienky ani chaos, ktorý pociťujú zamestnanci a občania.
KDH plánuje v utorok predstaviť ďalšie zistenia, ktoré vyvolávajú vážne otázky o fungovaní vnútorných štruktúr tohto štátneho podniku.
Verejnosť si zaslúži poznať odpovede, pred ktorými sa vedenie rozhodlo utiecť. Pred otázkami môžete odísť. Pred problémami Slovenskej pošty však neutečiete,
odkázal Janckulík priamo manažmentu podniku.
Tento krok je o to prekvapivejší, že Slovenská pošta ešte nedávno pre agentúru TASR tvrdila, že zástupcovia jej vedenia sa na plánovanom rokovaní zúčastnia a sú pripravení otvorene odpovedať na všetky otázky. KDH už vtedy od podniku žiadalo zverejnenie platov a odmien vedenia spoločnosti, ako aj všetkých údajov o príjmoch z predaja stieracích žrebov spoločnosti Tipos.