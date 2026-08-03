Opozičné hnutie KDH ostro kritizuje nový projekt pomoci pre osamelých rodičov, ktorý pripravilo ministerstvo práce. Namiesto sľubovanej rýchlej podpory podľa nich ľudia narážajú na ťažkopádnu byrokraciu, čakacie listiny a kritický nedostatok personálu. Rezort práce obvinenia odmieta, projekt obhajuje ako pilotný a pre obrovský záujem už sľubuje navýšenie finančných prostriedkov.
Ohlasovaná historická a inovatívna pomoc pre osamelých rodičov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sa v praxi premenila na byrokratické zlyhanie a nefunkčný systém. Uviedlo to opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s tým, že namiesto promptnej finančnej podpory čakajú tisíce rodičov v núdzi na poradovníky, pričom kapacity projektu sú pre kritický nedostatok personálu paralyzované.
Kritika pre platy úradníkov a málo manažérov
Z celkového balíka viac ako sedem miliónov eur z eurofondov smeruje podľa KDH na priamu finančnú pomoc len necelých 40 percent, čo predstavuje približne tri milióny eur. Väčšina prostriedkov podľa opozície končí v samotnej prevádzke, koordinácii a platoch úradníkov. Hnutie zároveň upozornilo, že projekt absolútne zlyhal v personálnom zabezpečení:
- pre celkovo 46 poradní komplexnej pomoci na celom Slovensku vyčlenilo ministerstvo práce len 22 manažérov prípadu,
- tento akútny nedostatok zamestnancov okamžite vytvoril na úradoch takzvaný stop-stav.
Rezort sa bráni a odkazuje na prevzaté know-how
Ministerstvo práce však oponuje a tvrdí, že na rozdiel od vlád, ktorých súčasťou bolo aj KDH, sa táto vláda snaží poskytnúť historicky prvú koncentrovanú pomoc jednorodičom. Tá spočíva nielen v pilotnom projekte pod názvom Podpora osamelých rodičov – poradenstvo inak, ale aj v ďalších systémových opatreniach, ktoré však hnutie v parlamente nepodporilo.
Opäť chceme zdôrazniť, že projekt Podpora osamelých rodičov - poradenstvo inak je pilotným projektom, ktorého prvoradým cieľom je poskytnúť poradenstvo a dlhodobú pomoc osamelým rodičom, čo aj v poradniach komplexnej pomoci dostanú. Prevzali sme know-how organizácií Jeden rodič, MyMamy a Centrum Slniečko, ktoré sa jednorodičom dlhodobo venujú a sú zároveň partnermi tohto projektu,
podčiarkol rezort práce vo svojom stanovisku. Základným princípom je pomôcť jednorodičom, aby sa sami dokázali postaviť na vlastné nohy. Poskytovanie dočasného príspevku je podľa ministerstva len sekundárnym aspektom, čo vraj od začiatku zrozumiteľne komunikuje.
Záujem prekvapil, chystajú sa zmeny
Ministerstvo pre veľký záujem zo strany žiadateľov avizuje, že navýši objem peňazí na tento projekt, aby uspokojilo čo najviac uchádzačov. Pilotný projekt slúži primárne na to, aby sa na základe skúseností z neho prijímali ďalšie opatrenia pre osamelých rodičov:
- rezort už presadil rozšírenie počtu dní na sprevádzanie dieťaťa k lekárovi, pričom kritizuje KDH, že za opatrenie nehlasovalo,
- druhým významným opatrením je zvýšenie minimálnej výšky výživného na dieťa na 100 percent životného minima dieťaťa, tento návrh je už v parlamente.
O politickom spore informovala slovenská tlačová agentúra TASR na základe vyjadrení oboch strán.