Poľsko chystá zásadnú zmenu v podpore veternej energetiky. Obyvatelia žijúci v blízkosti veterných elektrární by mali po novom dostávať pravidelné finančné príspevky priamo od ich prevádzkovateľov. Nový kompenzačný fond má nahradiť starší a nepopulárny model, pričom od ľudí už nebude vyžadovať žiadne počiatočné investície z vlastného vrecka.
Poľská vláda pripravuje zavedenie špeciálneho fondu, z ktorého budú dostávať finančné príspevky obyvatelia žijúci v bezprostrednej blízkosti veterných elektrární. Do fondu budú povinne prispievať samotní vlastníci týchto energetických stavieb. Vyplýva to z oficiálneho oznámenia vlády Poľska.
Príspevky pre najbližších susedov
Podľa návrhu zákona tamojšieho ministerstva životného prostredia bude každý investor povinný vytvoriť fond, z ktorého sa budú priamo vyplácať príspevky vlastníkom domov a bytov nachádzajúcich sa do jedného kilometra od veternej elektrárne. Pravidlá fungovania fondu sú nastavené nasledovne:
- fond bude fungovať nepretržite počas celej prevádzky elektrárne až do jej definitívneho vyradenia,
- každoročne doň prevádzkovateľ prispeje sumou 20-tisíc zlotých (približne 4 600 eur) za každý megawatt inštalovaného výkonu,
- táto základná suma sa bude v čase pravidelne upravovať podľa aktuálnej inflácie.
Ak sa všetky prostriedky z fondu v danom roku náhodou nevyčerpajú, zostávajúce peniaze automaticky získajú obce, na ktorých území sa veterné elektrárne nachádzajú. Podľa ministerstva má totiž nový systém garantovať, aby z investícií do veternej energetiky profitovali nielen najbližší obyvatelia, ale aj celá dotknutá miestna samospráva.
Koniec nevýhodného modelu
Rezort svoj najnovší návrh odôvodnil tým, že doterajší model jednoducho nefungoval a pre občanov nebol dostatočne atraktívny.
Doterajší model, ktorý mal obyvateľom umožniť využívať časť vyrobenej elektriny na pokrytie vlastnej spotreby, si vyžadoval vysoký počiatočný vklad viac ako 7-tisíc zlotých za jeden kilowatt výkonu, čo výrazne znižovalo atraktivitu celého systému,
vysvetlilo ministerstvo dôvody prechodu na čisto finančné kompenzácie.
Nový mechanizmus už nemá od obyvateľov vyžadovať absolútne žiadne finančné náklady a očakáva sa, že výrazne zvýši podporu miestnych komunít pre ďalšiu výstavbu veterných elektrární. Ministerstvo predpokladá, že vláda tento návrh prerokuje v treťom štvrťroku 2026. O poľskom vládnom zámere informoval varšavský spravodajca slovenskej tlačovej agentúry TASR.