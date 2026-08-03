Masívna vlna nelegálnej migrácie v severnej Afrike vyvolala okamžitú reakciu v Bruseli. Predsedníčka Európskej komisie požiadala španielskeho premiéra o ráznejšie kroky pri ochrane vonkajších hraníc. Extrémny nápor desiatok tisíc migrantov na španielske exklávy si vyžiadal už desiatky obetí a Európska únia sľubuje pri riešení krízy pomoc.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v liste španielskemu premiérovi Pedrovi Sanchezovi vyhlásila, že je potrebné urobiť viac pre posilnenie hraníc Európskej únie (EÚ) v kritických miestach. Vo svojom liste z pondelka 3. augusta zdôraznila plnú podporu zo strany EÚ pri riešení obrovského problému nelegálneho prisťahovalectva v Španielsku.
Desaťtisíce migrantov a desiatky obetí
List vznikol ako bezprostredná reakcia po minulotýždňovom masovom nápore migrantov, ktorí prekročili marockú hranicu do španielskej exklávy Ceuta v severnej Afrike. Situácia na hraniciach je podľa dostupných štatistík z oboch strán mimoriadne napätá:
- podľa marockého ministerstva úrady zaznamenali 40-tisíc pokusov o nelegálny vstup do Ceuty,
- ďalších 1 135 ľudí sa snažilo nelegálne vstúpiť do ďalšej španielskej exklávy Melilla, no úrady ich okamžite vrátili na územie Maroka,
- Španielsko naproti tomu tvrdí, že do Ceuty sa v uplynulých dňoch reálne dostalo viac než 60-tisíc ľudí, pričom väčšina z nich sa medzičasom už vrátila späť,
- podľa vládnych zdrojov z Madridu si tento masový nápor vyžiadal najmenej 72 obetí.
Riešenie krízy a podpora systémov
Európska únia hľadá spôsoby, ako predísť podobným incidentom v budúcnosti a lepšie chrániť vonkajšie hranice spoločenstva.
V spolupráci so Španielskom, najmä pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa Ceuty a Melilly, by sme mohli posilniť systémy včasného varovania v rámci správy hraníc a zlepšiť našu technickú a finančnú podporu Maroka,
napísala von der Leyenová v liste o konkrétnych návrhoch na zvládnutie krízy. O obsahu dokumentu informovala medzinárodná agentúra Reuters, správu následne sprostredkovala slovenská tlačová agentúra TASR.