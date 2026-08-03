Maďarsko čelí bezprecedentnej energetickej kríze spojenej s extrémnymi horúčavami. Jadrová elektráreň Paks bojuje s kritickým nedostatkom vody v Dunaji a funguje už len na zlomok výkonu. Kým premiér Péter Magyar žiada politikov o zdržanlivosť a varuje pred šírením hoaxov, opozičný Fidesz obviňuje novú vládu z amaterizmu a vládnutia cez sociálne siete.

Maďarsko čaká päť najkritickejších dní z hľadiska vážnej energetickej krízy a hroziacich teplotných rekordov. Uviedol to v pondelok 3. augusta na mimoriadnom stretnutí lídrov frakcií Národného zhromaždenia predseda vlády Péter Magyar. Premiér zároveň vyzval opozičné strany, aby prestali šíriť klamstvá o tom, že vody je v Dunaji dosť a vláda ju len umelo zadržiava.

Hrozba úplného odstavenia elektrárne Paks

Stretnutie zvolala predsedníčka parlamentu dočasne vykonávajúca právomoci prezidenta Ágnes Forsthofferová s cieľom poskytnúť lídrom frakcií možnosť získať priamo od premiéra presné informácie k opatreniam štátu v súvislosti s nadchádzajúcimi extrémnymi teplotami. Situácia v kľúčovej jadrovej elektrárni Paks je totiž veľmi vážna:

  • pre nízku hladinu rieky funguje z pôvodných ôsmich turbín už len posledná s výkonom 240 megawattov,
  • táto turbína môže podľa odhadov zostať v prevádzke v pondelok a možno aj v utorok 4. augusta,
  • vláda má pre prípad úplného odstavenia zariadenia pripravený presný krízový protokol,
  • situáciu sa zatiaľ darí zvládať najmä vďaka výrazným úsporám v spotrebe elektriny.

Fidesz kritizuje vládnutie cez Facebook

Opozičná strana Fidesz však na novom kabinete nenechala nitku suchú. Predsedníctvo strany vydalo ostré vyhlásenie už v nedeľu 2. augusta večer.

Vláda strany Tisza je pri moci len tri mesiace a už sú tu prvé znaky vážnych hospodárskych problémov,

uviedol Fidesz na margo politického zoskupenia Tisza, ktoré Magyar vedie. Podľa opozície aktuálna situácia jasne ukázala, že vláda nedokáže garantovať základné dodávky a bezpečnosť energií. Predsedníctvo Fideszu konštatovalo, že je úplne nevysvetliteľné, prečo kompetentní nezachytili signály blížiacej sa krízy včas a položilo kabinetu viacero otázok:

  • kde bol počas príprav minister hospodárstva a vládni odborníci,
  • kde bol samotný predseda vlády a čo robil pre odvrátenie hrozby,
  • prečo nedokázali prostredníctvom nástrojov moderných vedeckých predpovedí pripraviť krajinu na túto predvídateľnú situáciu.

Odpoveď podľa opozičnej strany spočíva v tom, že namiesto reálneho riadenia hospodárstva predvádza Magyarov kabinet len vládnutie cez Facebook, čím narážali na neustále zviditeľňovanie sa premiéra na sociálnych sieťach. O udalostiach z budapeštianskeho stretnutia informoval spravodajca slovenskej tlačovej agentúry TASR priamo z Budapešti.