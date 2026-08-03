Obrovský škandál v Českej republike smeruje pred súd. Štátna zástupkyňa podala obžalobu v ostro sledovanej bitcoinovej kauze, ktorá otriasla tamojšou politickou scénou. Bývalému ministrovi spravodlivosti Pavlovi Blažkovi hrozí za pochybné prijatie kryptomien v hodnote miliardy korún dlhoročný trest za mrežami.
Štátna zástupkyňa z Vrchného štátneho zastupiteľstva (VSZ) v Olomouci podala obžalobu na štyroch ľudí v prípade medializovanej bitcoinovej kauzy. Na webe inštitúcie o tom v pondelok 3. augusta informoval vrchný štátny zástupca Radim Dragoun. Bývalému ministrovi spravodlivosti Pavlovi Blažkovi, ktorý pre túto kauzu skončil v politike, hrozí 6,5 roka väzenia.
Obžalovaní politici a navrhované tresty
Okrem Blažka je obžalovaný aj jeho niekdajší námestník Radomír Daňhel. Obaja sú obžalovaní z obzvlášť závažných zločinov zneužitia právomoci úradnej osoby a legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Kauza súvisí s pochybným darovaním bitcoinov priamo ministerstvu spravodlivosti.
Týmto obvineným je navrhované zhodne uloženie úhrnného trestu odňatia slobody v trvaní 6,5 roka a peňažitých trestov v celkovej výške u každého z nich v jednotkách miliónov korún,
spresnil Dragoun výšku trestov, ktoré prokuratúra žiada pre bývalých vysokých štátnych úradníkov.
Hlavný aktér a rola advokáta
Tomášovi Jiřikovskému ako hlavnému aktérovi kauzy, ktorý je ako jediný zo štvorice stíhaný väzobne, žalobkyňa navrhla súhrnný 20-ročný trest väzenia, prepadnutie majetku a prepadnutie veci. Jeho trestná činnosť zahŕňa viaceré závažné skutky:
- prevádzkovanie darknetového trhoviska, na ktorom sa obchodovalo s drogami,
- pranie špinavých peňazí a ďalšie trestné činy, za ktoré už bol obvinený a odsúdený v rokoch 2017 až 2019,
- darovanie bitcoinov ministerstvu spravodlivosti, za ktoré mu navrhli ďalší deväťročný trest, keďže je posudzované ako legalizácia výnosov z trestnej činnosti.
Posledným obžalovaným je Jiřikovského advokát Kárim Titz, ktorý podľa žalobkyne zorganizoval legalizáciu výnosov spojenú s porušením povinností úradných osôb. Navrhla mu osemročný trest väzenia, peňažitý trest v desiatkach miliónov korún a zákaz činnosti na osem rokov.
Pád ministra a miliardový dar
Bitcoiny, ktoré vlani v marci ministerstvo spravodlivosti od Jiřikovského prijalo, mali hodnotu takmer jednej miliardy českých korún. Keď médiá poukázali na to, že by mohlo ísť o legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, začala prípad vyšetrovať polícia. Minister Blažek následne rezignoval, za prijatie bitcoinov sa verejne ospravedlnil a dodal, že situáciu podcenil. Česká vláda vtedy pre kauzu čelila aj pokusu o vyslovenie nedôvery. O podaní obžaloby informovala spravodajkyňa slovenskej tlačovej agentúry TASR v Prahe.