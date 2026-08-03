Slovensko pristupuje k historickému kroku v boji proti platovej nerovnosti. Od pondelka naplno platí zákon, ktorý má definitívne odstrániť diskrimináciu na pracovisku a zabezpečiť rovnakú plácu za rovnakú prácu. Zamestnanci získavajú silné nástroje na porovnanie svojich príjmov a firmy, ktoré pravidlá nedodržia, čelia hrozbe likvidačných pokút.
Od pondelka 3. augusta začínajú v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Právna norma je síce účinná už od 7. júna, do piatka 31. júla však mali zamestnávatelia čas na to, aby si nastavili nové štruktúry odmeňovania svojich zamestnancov. Odteraz už môžu dodržiavanie zákona prísne kontrolovať inšpektoráty práce.
Výzva pre zamestnancov a koniec diskriminácie
Na pondelkovej tlačovej konferencii novinky prezentoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (strana Hlas-SD). Zamestnancom adresoval jasný odkaz.
Chcem vyzvať pracujúce ženy, ale aj mužov, pretože aj muž môže zarábať menej ako žena na rovnakej pozícii, uplatňujte si od dnešného dňa svoje práva. Ak robíte tú istú prácu na rovnakej pracovnej pozícii, máte právo na rovnaký plat ako váš kolega alebo vaša kolegyňa,
zdôraznil minister s tým, že hoci zákon prenáša do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu, v Národnej rade (NR) SR bol schválený jednomyseľnou ústavnou väčšinou.
Nové pravidlá by podľa Tomáša mali pomôcť predovšetkým pracujúcim ženám, keďže podľa dlhodobých štatistík zarábajú v priemere o 16 percent menej ako muži na Slovensku. Pripomenul tiež, že nová štruktúra odmeňovania musí byť odteraz striktne postavená na štyroch kritériách:
- zložitosť vykonávanej práce,
- celková miera zodpovednosti,
- fyzická či psychická namáhavosť,
- pracovné podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnej kategórii.
Dorovnanie miezd a hrozba vysokých pokút
Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je jasne sprístupniť kritériá, podľa ktorých určuje odmenu aj jej zvyšovanie. Najdôležitejšou praktickou novinkou pre zamestnancov je právo žiadať informáciu nielen o výške svojho platu, ale aj o priemernej výške mzdy v ich pracovnej kategórii. Zamestnanec si tak bude môcť porovnať svoju mzdu s priemerom a prípadne začať konať.
Pokiaľ jeho mzda je nižšia o viac ako 5 percent oproti priemernej mzde v jeho kategórii, môže žiadať u zamestnávateľa nápravu, to znamená dorovnanie tejto mzdy. Zamestnávateľ musí tento rozdiel buď objektívne zdôvodniť, alebo odstrániť. V prípade, že sa tak nestane, zamestnanec sa môže obrátiť na inšpektorát práce a požadovať takto nápravu,
vysvetlil šéf rezortu práce a rázne upozornil, že ak zamestnávateľ rozdiely neodstráni alebo ich objektívne nezdôvodní, hrozí mu sankcia až do výšky 100-tisíc eur.
Povinné reporty a transparentné pohovory
Po novom budú musieť zamestnávatelia predkladať aj pravidelné správy o odmeňovaní, to ich však prvýkrát čaká až v budúcom roku. Na základe týchto správ bude môcť ministerstvo práce posudzovať a riešiť rozdiely v odmeňovaní. Frekvencia predkladania závisí od veľkosti podniku:
- firma s viac ako 250 zamestnancami bude musieť správu predkladať každý rok,
- podnik so 100 až 250 pracovníkmi bude mať túto povinnosť každé tri roky,
- zamestnávateľom s počtom do 100 ľudí to bude iba odporúčané.
Nový zákon prináša aj zmeny v transparentnosti ešte pred samotným vznikom zamestnania. V inzerátoch sa musí zverejňovať názov pracovného miesta tak, aby sa nezakladal iba na jednom pohlaví. Uchádzač má navyše právo na informáciu o nástupnej odmene, jej rozpätí a o kolektívnej zmluve už v čase, keď s potenciálnym zamestnávateľom len rokuje o pracovnej pozícii.