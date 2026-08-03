Kontroverzný zákon, ktorý mal mimovládnym organizáciám nariadiť zverejňovanie darcov a podrobné výkazy o transparentnosti, definitívne končí. Ústavný súd ho ešte koncom roka 2025 označil za protiústavný. Keďže parlament legislatívu do šiestich mesiacov neopravil, sporné pravidlá strácajú platnosť. Ombusdman to považuje za veľké víťazstvo pre právo na súkromie a slobodu združovania.
Od utorka 4. augusta oficiálne zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré nové povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Pripomenul to verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský, keďže práve v tento deň uplynie presne šesť mesiacov od zverejnenia prelomového nálezu Ústavného súdu (ÚS) SR v Zbierke zákonov.
Ochrana súkromia a majetku darcov
Ústavný súd ešte v decembri 2025 rozhodol, že zákon je vnútorne rozporuplný, a preto v celom rozsahu nevhodný. Nariadené zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil za neprípustný zásah do viacerých základných práv.
Keďže od publikovania nálezu Ústavného súdu SR uplynie zajtra šesť mesiacov a Národná rada SR nedala mnou napadnutý zákon do súladu s Ústavou SR, zajtra, 4. augusta 2026, tento zákon stráca platnosť. Zákon definitívne zaniká,
informoval Dobrovodský s tým, že sa takto podarilo zachovať vysoký štandard ľudských práv obyvateľov a zamedzilo sa neprípustnému zásahu do ich súkromia či ochrany osobných údajov.
Podľa súdu totiž nie je možné takéto zásahy odôvodňovať požiadavkou transparentnosti. Zásadné dôvody sú nasledovné:
- transparentnosť sa štandardne uplatňuje primárne na prísnu kontrolu štátu a verejného sektora,
- mimovládne organizácie a ich darcovia sú súkromné osoby, ktoré hospodária výlučne s vlastným súkromným majetkom,
- v takýchto prípadoch preto nie je možné úradne vynucovať zverejňovanie informácií o majetkoch súkromných osôb.
Stopka pre šikanovanie tretieho sektora
Ústavný súd tiež označil za protiústavnú povinnosť mimovládnych organizácií sprístupňovať informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ombudsman túto úpravu kritizoval z viacerých praktických dôvodov:
- všetky zmluvy o poskytnutí štátnych dotácií boli už dávno pred prijatím novely verejne dostupné v Centrálnom registri zmlúv,
- mimovládky nie sú verejnoprávnymi subjektmi a sú oddelené od štátu, čím by dochádzalo k neprimeranému prenosu povinností,
- takáto plošná úprava by zbytočne administratívne zaťažovala tretí sektor,
- zákon mohol v praxi vyvolať aj šikanózne zahlcovanie organizácií účelovými žiadosťami o prístup k informáciám.
Pôvodná kontroverzná novela mala byť účinná od júna 2025. Legislatívu vtedy napadla na Ústavnom súde okrem verejného ochrancu práv aj skupina opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR. O zániku zákona oficiálne informoval hovorca ombudsmana Branislav Gigac prostredníctvom tlačovej agentúry TASR.