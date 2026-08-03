Maďarsko čelí pre extrémne horúčavy vážnej energetickej kríze. Jadrová elektráreň Paks musela postupne odstaviť takmer všetky svoje bloky a krajina sa pripravuje na mimoriadne kritické dni. Záchranou na poslednú chvíľu je udržanie v prevádzke aspoň jednej turbíny, vďaka čomu sa štát nateraz vyhne úplnému kolapsu dodávok elektriny.
Posledná turbína s výkonom 240 megawattov v juhomaďarskej jadrovej elektrárni Paks môže zostať v prevádzke v pondelok 3. augusta a pravdepodobne aj v utorok. Pozitívnu správu oznámil premiér Péter Magyar vo videu zverejnenom v pondelok ráno na sociálnej sieti Facebook. Informoval o tom spravodajca slovenskej agentúry TASR priamo z Budapešti.
Extrémna spotreba a záchrana megawattov
Ministerský predseda vo svojom príspevku zdôraznil, že práve na pondelok sa očakáva jedna z historicky najvyšších úrovní spotreby energií v krajine. Preto považuje za obzvlášť dobrú správu, že posledná funkčná turbína môže vôbec pokračovať vo svojej prevádzke.
To znamená, že aj keď len dočasne, úplné odstavenie elektrárne Paks nebude zatiaľ potrebné a maďarská energetická sústava nepríde o ďalších 240 megawattov elektriny,
vysvetlil Magyar s úľavou aktuálny stav kľúčového energetického zdroja.
Hrozba úplného blackoutu a krízové stretnutia
Situácia však zostáva naďalej mimoriadne napätá. Premiér ešte v noci na nedeľu 2. augusta na sociálnych sieťach oznámil nútené odstavenie predposledného bloku jadrovej elektrárne. Magyar pôvodne avizoval, že zrejme v pondelok bude Paks odstavený úplne. Aktuálna kríza v Maďarsku má hneď niekoľko vážnych rozmerov:
- v prevádzke zostáva už len jeden jadrový blok, aj to len na polovičný výkon,
- krajinu čaká päť mimoriadne kritických dní s výrazným obmedzením kapacít dodávok energie,
- situáciu extrémne komplikujú pretrvávajúce vlny horúčav, ktoré rapídne zvyšujú spotrebu.
Do riešenia krízy sa už zapojila aj predsedníčka parlamentu dočasne vykonávajúca právomoci prezidenta Ágnes Forsthofferová. Na pondelok urgentne zvolala do sídla hlavy štátu v Sándorovom paláci spoločné stretnutie všetkých parlamentných frakcií s premiérom Magyarom. Témou sú nevyhnutné krízové opatrenia vlády v súvislosti s nadchádzajúcimi extrémnymi teplotami v krajine.