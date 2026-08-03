Generálna prokuratúra začala konať z vlastnej iniciatívy v šokujúcom prípade bývalého poslanca parlamentu. Ten si mal vymieňať správy so sexuálnym podtónom s fiktívnymi maloletými dievčatami, za ktorými sa v skutočnosti skrýval lovec predátorov z Česka. Od konania exposlanca sa už rázne dištancoval aj Igor Matovič, v ktorého hnutí politik v minulosti pôsobil.
Generálna prokuratúra (GP) SR koná ex offo vo veci medializovanej elektronickej komunikácie sexuálneho charakteru s fiktívnymi deťmi z Česka. O spustení preverovania informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka prostredníctvom sociálnej siete.
Ochrana najlepších záujmov detí a ich zdravého mravného vývoja je mojou trvalou zásadnou prioritou,
uviedol generálny prokurátor k nepríjemnému prípadu.
Odhalenie lovcom predátorov
Podľa zistení televízie JOJ mal celý prípad mimoriadne znepokojivý priebeh. Bývalý poslanec si mal písať s profilmi, ktoré sa vydávali za 13-ročné dievčatá. Zverejnené informácie hovoria o viacerých závažných skutočnostiach:
- komunikácia s údajnými deťmi mala postupne nabrať jasný sexuálny podtón,
- exposlanec mal fiktívnym profilom zasielať aj svoje vlastné fotografie,
- na druhej strane však v skutočnosti nestáli maloleté dievčatá, ale takzvaný lovec predátorov, ktorý cielene odhaľuje osoby vyhľadávajúce kontakt s deťmi.
Samotný bývalý poslanec Národnej rady SR sa vo svojom stanovisku pre televíziu odvolal výlučne na právo na súkromie s tým, že v súčasnosti už nezastáva žiadnu verejnú funkciu.
Expremiér dáva od kauzy ruky preč
Keďže podozrivý politik v minulosti pôsobil v hnutí expremiéra Igora Matoviča, na kauzu musel reagovať aj on. Od jeho konania sa ostro dištancoval a pripomenul, že niekdajší poslanec nikdy nebol členom ich hnutia a už roky s ním nespolupracujú.
Každý normálny človek vie, že nemôžeme zodpovedať za činy dospelého človeka, s ktorým nič nemáme, len preto, lebo bol niekedy našim poslancom,
reagoval Matovič na sociálnej sieti na margo obvinení, ktoré sa týkajú jeho bývalého nominanta v parlamente.