Letná dovolenková sezóna prináša nielen oddych, ale aj zvýšené riziko kybernetických útokov. Podvodníci čoraz častejšie zneužívajú predovolenkový zhon a vydávajú sa za hotely či rezervačné portály. Prostredníctvom rafinovaných správ plných skutočných údajov o pobyte sa snažia od ľudí vylákať peniaze alebo citlivé údaje z platobných kariet.
Letná dovolenková sezóna je pre kybernetických podvodníkov ideálnou príležitosťou, ako zneužiť nepozornosť cestovateľov. Prostredníctvom dôveryhodne pôsobiacich správ sa najnovšie vydávajú za ubytovacie zariadenia alebo rezervačné platformy a pod rôznymi zámienkami žiadajú platbu či overenie platobnej karty. Upozorňuje na to právnička zo Slovenskej bankovej asociácie Sylvia Ďatelinková.
Ako podvodníci získavajú dôveru a vyvolávajú stres
Odborníčka spresnila, že v mene hotelov alebo zákazníckej podpory posielajú podvodníci správy, v ktorých žiadajú overenie rezervácie, doplatenie poplatku či aktualizáciu platobných údajov. Cieľ je vždy rovnaký, presmerovať obeť na podvodnú stránku a získať jej citlivé údaje alebo peniaze.
Dôveryhodnosť podvodu spočíva v tom, že podvodná správa obsahuje skutočné údaje o rezervácii, ako sú meno zákazníka, číslo rezervácie, termín pobytu či názov ubytovacieho zariadenia. Práve vďaka týmto informáciám pôsobí vierohodne a môže u cestovateľa vyvolať dojem, že ide o legitímnu komunikáciu zo strany ubytovacieho zariadenia alebo rezervačnej platformy,
vysvetlila Ďatelinková premyslenú taktiku útočníkov.
Typickým znakom podvodnej komunikácie je vytváranie časového tlaku. Útočníci sa snažia obeť presvedčiť, že musí bezodkladne konať, inak riskuje zrušenie rezervácie. Súčasťou takejto komunikácie býva odkaz na externú webovú stránku, ktorá verne napodobňuje vzhľad rezervačnej platformy či hotela, kde má používateľ vyplniť údaje zo svojej platobnej karty.
Najčastejšie zámienky podvodníkov
Hlavným cieľom kyberzločincov je získať prístup k vašim financiám. Na oklamanie obetí využívajú najčastejšie tieto falošné požiadavky:
- žiadosť o opätovné vykonanie platby za pobyt,
- výzva na úhradu mestského alebo servisného poplatku,
- požiadavka na zloženie bezpečnostného depozitu,
- overenie platobnej karty prostredníctvom dočasnej blokácie sumy na účte.
Ako sa efektívne chrániť
Cestovateľom odporúča, aby nepodliehali časovému tlaku a vždy si informácie dôkladne overili. Takisto radí, aby si skontrolovali odosielateľa správy (email alebo SMS) a pôvod komunikácie, preverili si presnú adresu webovej stránky pred zadaním akýchkoľvek údajov a nikdy neklikali na odkazy v nevyžiadaných správach.
Nikdy nezadávajte údaje o platobnej karte cez odkazy z nevyžiadaných správ. Pri pochybnostiach kontaktujte ubytovacie zariadenie alebo firmu priamo cez oficiálny web alebo telefón. Na platby a rezervácie používajte iba oficiálnu webovú stránku alebo aplikáciu,
apeluje Ďatelinková na obozretnosť. Ľuďom na záver radí dodržiavať tri kľúčové bezpečnostné pravidlá:
- aktivujte si notifikácie o pohyboch na účte a pravidelne kontrolujte svoje transakcie,
- používajte jednorazové virtuálne platobné karty pre platby na internete, ak ich vaša banka ponúka,
- pri podozrení na podvod alebo zneužitie karty okamžite kontaktujte banku a kartu zablokujte.