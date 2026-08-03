Ukrajinské drony zasiahli počas víkendu a pondelňajšej noci strategické ciele hlboko na ruskom území. Útoky zničili univerzitnú budovu v Belgorode, kde vyvíjali systémy pre drony, a obrovský logistický sklad spoločnosti Wildberries, ktorá dodáva vybavenie ruskej armáde. Zasiahnutý bol opäť aj okupovaný Krym, čo ukazuje na stupňujúcu sa stratégiu ukrajinských zásahov na veľkú vzdialenosť.
V noci na pondelok 3. augusta počas masívneho leteckého útoku ukrajinské drony zasiahli Belgorodskú štátnu technologickú univerzitu V. G. Šuchova (BSTU), informoval miestny nezávislý denník Pepel. V areáli vzdelávacej inštitúcie vypukol rozsiahly požiar, ktorý úplne zničil jednu z jej budov.
Vývoj dronov pod rúškom civilného využitia
Ruské úrady o útoku na univerzitu oficiálne neinformovali. Podľa denníka Pepel sa však v zničenej budove vyvíjal a testoval automatizovaný systém riadenia dronov založený na domácom mikroprocesore Milandr. K využitiu technológie univerzita uviedla nasledovné fakty:
- systém má mať údajne iba civilné využitie,
- určený je na monitorovanie elektrického vedenia a vykurovacích sietí,
- využíva sa aj na presné letecké snímkovanie,
- samotná inštitúcia len toto leto otvorila pre študentov nové kurzy o vývoji dronov.
Masívne škody pre e-shop Wildberries
Ukrajinské drony zaútočili aj na skladový komplex vo Vladimirskej oblasti, čo potvrdil tamojší regionálny guvernér Alexandr Avdejev.
Ľudia boli evakuovaní. Na mieste pracujú záchranné zložky,
napísal guvernér o zásahu na sociálnej sieti Telegram.
Podľa ukrajinského monitorovacieho kanála Exilenova+ bolo presným terčom obrovské logistické centrum Wildberries s názvom Vladimir-Voršinskoje. Podľa videí očitých svedkov po zásahu najmenej jedného dronu vypukol v komplexe rozsiahly požiar. Skladovací komplex s rozlohou 58 500 štvorcových metrov bol otvorený len nedávno v decembri 2024 a v tomto roku sa plánovalo jeho masívne rozšírenie na 175-tisíc štvorcových metrov.
Zásah nebol náhodný. Útoky ukrajinských dronov v poslednom čase zničili už najmenej 12 skladových a logistických objektov tejto spoločnosti. Dôvodom ukrajinskej ofenzívy sú tieto skutočnosti:
- Wildberries distribuuje drony, elektroniku, súčiastky a ďalšie vybavenie pre ruské ozbrojené sily,
- Kyjev preto túto firmu považuje za legitímnu súčasť vojenskej logistickej infraštruktúry Kremľa,
- zároveň ide o zosilnenie stratégie hospodárskeho nátlaku formou sankcií na veľkú vzdialenosť,
- cieľom je výrazne zvýšiť finančné a logistické náklady Ruska na vedenie vojny.
Zakladateľka a generálna riaditeľka Wildberries Tatiana Kimová, ktorá vedie najväčší ruský internetový obchod s rozsiahlou finančnou divíziou, ešte v piatok 31. júla označila útoky na svoje sklady za akt terorizmu.
Výbuchy na okupovanom Kryme
Ešte pred pondelňajším útokom, v nedeľu 2. augusta večer, ukrajinské drony zaútočili aj na okupovaný Krym. Podľa ukrajinských kanálov Krymskij Veter a Exilenova+ došlo k sérii výbuchov v Sakskom okrese, ako aj v mestách Feodosia, Simferopol a Kerč. Doprava na strategickom Krymskom moste musela byť zablokovaná. O rozsiahlej ukrajinskej ofenzíve informovala agentúra TASR na základe správ od denníka The Moscow Times.