Nové pravidlá EÚ majú zrýchliť návraty ľudí bez práva na pobyt. Návratové centrá mimo Únie však vyvolávajú obavy.
EÚ pripravuje prísnejšie pravidlá pre návrat nelegálnych migrantov
Európska únia chce zrýchliť návraty ľudí, ktorí nemajú právo zostať na jej území, teda nelegálnych migrantov. Európsky parlament podporil nové pravidlá 17. júna 2026. Text ešte musí formálne prijať Rada EÚ a následne ho zverejnia v Úradnom vestníku.
Nové pravidlá ovplyvnia postup úradov vo všetkých členských štátoch a dotknú sa najmä ľudí so zamietnutou žiadosťou o azyl, osôb s neplatným povolením na pobyt a ďalších občanov tretích krajín, ktorí dostali rozhodnutie o návrate.
Jednotný príkaz má obmedziť presuny medzi štátmi
Dnešný systém naráža na rozdielne vnútroštátne postupy. Človek, ktorý dostane rozhodnutie o tom, že sa musí vrátiť do svojej rodnej krajiny, sa môže jednoducho len presunúť do iného štátu EÚ.
V ňom následne musia úrady jeho situáciu znovu preverovať. Nový európsky príkaz na návrat má preto obsahovať kľúčové údaje v jednotnej podobe. Členským štátom to má uľahčiť uznávanie rozhodnutí vydaných inde v Únii.
Vzájomné uznávanie rozhodnutí medzi krajinami však zostane spočiatku dobrovoľné. Európska komisia ho má vyhodnotiť do troch rokov od účinnosti nariadenia. Neskôr môže navrhnúť povinné uznávanie v celej EÚ.
Nespolupráca môže viesť k monitorovaniu aj zaisteniu
Ľudia s príkazom na návrat budú musieť spolupracovať s úradmi. Aktuálne zahraničné správy venujú pozornosť aj novým povinnostiam, podľa ktorých budú musieť úradom poskytnúť doklady, oznámiť adresu alebo sa pravidelne hlásiť.
Štáty budú môcť uložiť finančnú záruku či elektronické monitorovanie. Pri nespolupráci alebo riziku úteku môže nasledovať zaistenie osoby.
Podľa Európskeho parlamentu bude toto zaistenie založené na individuálnom posúdení. Základná maximálna lehota môže dosiahnuť až 24 mesiacov. Za určitých okolností ju bude možné predĺžiť najviac o ďalších šesť mesiacov.
Úrady získajú aj možnosť prehľadať nelegálnym prisťahovalcom obydlie, iné priestory, osobné veci alebo elektronické zariadenia.
Takýto zásah si však bude vyžadovať súhlas príslušného správneho alebo súdneho orgánu. Opatrenia musia rešpektovať základné práva a človek musí mať možnosť domáhať sa nápravy.
Centrá mimo EÚ vyvolávajú najväčší spor
Najkontroverznejšou časťou nového nariadenia sú návratové centrá v tretích krajinách.
Členský štát by mohol uzavrieť dohodu s krajinou mimo EÚ a presunúť tam človeka, ktorý obdržal rozhodnutie o návrate. Centrum by mohlo slúžiť ako prestupné miesto pred cestou do rodnej krajiny, no na základe podmienok dohody by sa mohlo stať aj cieľovým miestom.
Také dohody bude možné uzavrieť iba s krajinami, ktoré rešpektujú ľudské a medzinárodné právo. Platiť má aj zákaz vrátenia človeka do štátu, kde by mu malo hroziť prenasledovanie, mučenie alebo neľudské zaobchádzanie.
Do návratových centier nemajú presúvať maloletých bez sprievodu. Ako informoval Euronews, rodiny s deťmi by sa však mohli do týchto zariadení dostať. Kritici upozornili aj na nejasnú dĺžku pobytu v centrách a na náročnú kontrolu podmienok mimo územia Únie.
Obavy navyše vyvoláva aj zmena pri odvolaniach. Podanie opravného prostriedku už po novom nemá automaticky zastaviť návrat nelegálneho prisťahovalca.
O prípadnom pozastavení by mal rozhodovať súd podľa okolností konkrétneho prípadu. Kritici tvrdia, že človek tak môže opustiť Úniu skôr, než súd jeho námietky dôkladne posúdi.
Pravidlá majú pomôcť s návratmi
EÚ pristúpila k tomuto kroku najmä preto, že veľká časť rozhodnutí o návrate migrantov sa v súčasnosti nevykoná.
Euronews uviedol, že Úniu opustí iba 29 % ľudí bez práva na pobyt. Brusel chce preto presadiť rýchlejšiu výmenu informácií, väčšiu spoluprácu štátov a silnejšie nástroje voči ľuďom, ktorí rozhodnutie nerešpektujú.
Nové pravidlá samy osebe nezaručia, že návraty budú fungovať. Úrady okrem rozhodnutia potrebujú aj cestovné doklady osoby a súhlas krajiny, ktorá má človeka prijať.
Zároveň musia preveriť jeho zdravotný stav, rodinné väzby a možné riziká po návrate. Členské štáty preto budú potrebovať aj dostatok pracovníkov, tlmočníkov a právnikov.
Po formálnom prijatí Radou EÚ začnú niektoré ustanovenia platiť okamžite. Týkať sa to má aj návratových centier.
Ostatné časti, ktoré si vyžiadajú prípravu úradov, sa začnú uplatňovať po jednom roku.