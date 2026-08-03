Dramatické chvíle zažila dvojica turistov v Západných Tatrách. Počas nedeľného výletu urobili navigačnú chybu, po ktorej narazili na rozzúrenú medvedicu s mláďatami. Pre agresívne správanie šelmy musela zasahovať Horská záchranná služba, ktorá vystrašený pár z terénu evakuovala do bezpečia.
Horská záchranná služba pomáhala v nedeľu 2. augusta večer dvojici turistov, ktorá uviazla pod Hrubým vrchom v Bobroveckej doline v Západných Tatrách.
Chybná odbočka a nečakané stretnutie
Muž a žena mali pôvodne v pláne absolvovať turistický okruh z Oravíc cez Juráňovu dolinu a Bobroveckú dolinu. Ich výlet sa však nečakane skomplikoval na Rázcestí pod Umrlou, kde urobili zásadnú chybu pri orientácii v teréne. Namiesto pokračovania na sever odbočili smerom na juh, čo malo veľmi rýchlu dohru.
Situácia nabrala kritický spád už po veľmi krátkej vzdialenosti:
- turistickú trasu im z ničoho nič skrížila medvedica s troma mláďatami,
- zviera vykazovalo jasné známky agresívneho správania,
- dvojica preto z preventívnych bezpečnostných dôvodov zostala stáť na mieste a okamžite požiadala o profesionálnu pomoc.
Záchranná akcia dopadla úspešne
Do terénu ihneď vyrazili záchranné zložky, aby predišli možnému útoku a dostali ľudí z nebezpečnej zóny.
Záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry - Zverovka turistov bezpečne transportovali terénnym vozidlom HZS do Oravíc,
priblížili horskí záchranári priebeh záchrannej akcie s tým, že obaja vyviazli z hrôzostrašného incidentu bez akýchkoľvek zranení a vo svojej ceste ďalej pokračovali samostatne. O celej udalosti informovala Horská záchranná služba (HZS) prostredníctvom svojho oficiálneho webu.