Podvodníci v Belgicku vymysleli lukratívny, no nelegálny biznis model. Prenajali si byty na dlhodobý prenájom, prestali platiť majiteľom a nehnuteľnosti následne potajomky ponúkali turistom cez platformu Airbnb. Kým sa na podvod prišlo, pôvodní majitelia prišli o tisíce eur a ich byty zostali zdevastované či dokonca vyrabované.
Flámska verejnoprávna televízna stanica VRT upozornila na rozsiahly prípad finančných podvodov v Belgicku. Sedem prenajímateľov a vlastníkov nehnuteľností vo viacerých regiónoch Flámska prišlo o tisíce eur po tom, čo dvaja nájomníci hrubo zneužili ich dlhodobé nájmy.
Lukratívny biznis s cudzím majetkom
Dvojica belgických občanov, identifikovaná ako Robert-Jan R. a Nathalie H., pôsobila predovšetkým v Antverpách. Využívala prepracovaný model na zarábanie na domoch a bytoch, ktoré im vôbec nepatrili. Ich taktika bola jednoduchá, no efektívna:
- najskôr uzavreli dohody o dlhodobom prenájme a zaplatili počiatočné faktúry, aby sa mohli bez podozrenia nasťahovať,
- v nasledovných mesiacoch však úplne zastavili bankové prevody za nájom,
- kým pôvodní majitelia situáciu zistili a začali riešiť, dvojica nehnuteľnosti potajomky ponúkala na trhu s krátkodobým prenájmom cez platformu Airbnb.
Zisky podvodníkov neboli zanedbateľné. Napríklad byt v budove bývalej antverpskej pošty ponúkali mimo hlavnej dovolenkovej sezóny za 161 eur za noc. Počas známeho hudobného festivalu Tomorrowland však tieto ceny vyskočili až na astronomických 500 eur za noc.
Krádeže, večierky a postoj Airbnb
Operáciu uvedenej dvojice nakoniec odhalili až susedia, ktorí sa začali hromadne sťažovať na neustále nočné večierky. Pôvodní majitelia nehnuteľností následne často nachádzali rozsiahle škody na majetku a chýbajúce spotrebiče. Po jednom z takýchto prenájmov v roku 2025 prenajímateľ, ktorého televízia označila menom Adrien, musel kontaktovať políciu, lebo mu z bytu ukradli práčku, sušičku, pohovku a dokonca aj vysávač.
Odstránenie nelegálnych ponúk z platformy sa však ukázalo ako mimoriadne náročné. Spoločnosť Airbnb pre televíziu potvrdila, že správy o neautorizovaných ponukách a podvodoch berie vážne, no zodpovednosť do veľkej miery presúva na používateľov.
Ak sa vo výnimočných prípadoch vyskytne problém, povzbudzujeme zúčastnené strany, aby sa najprv pokúsili nájsť riešenie priamo medzi sebou,
uviedla spoločnosť k nepríjemnej situácii. Podľa výpovede jedného z poškodených platforma trvala na tom, aby majitelia nehnuteľností riešili spory priamo so svojimi nájomníkmi. O prípade informoval spravodajca slovenskej tlačovej agentúry TASR.