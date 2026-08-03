Východný Egypt prekvapilo silné zemetrasenie, ktoré vyvolalo obavy aj v okolitých oblastiach. Úrady okamžite vyhlásili celoštátnu pohotovosť a aktivovali núdzové plány. Hoci otrasy zatiaľ nehlásia obete ani rozsiahle škody, záchranári varujú pred zrútením starších budov v husto obývaných častiach krajiny.
Zemetrasenie s magnitúdou 5,5 v pondelok 3. augusta zasiahlo východný Egypt. Otrasy cítili v širokej oblasti a zaznamenali ich aj neďaleko hraníc s Pásmom Gazy. Podľa egyptského Národného výskumného ústavu astronómie a geofyziky udrelo zemetrasenie približne 40 kilometrov severne od pobrežného mesta Suez.
Najvyššia pohotovosť a výzvy pre obyvateľov
Ministerstvo zdravotníctva okamžite zareagovalo na krízovú situáciu a prijalo prísne opatrenia naprieč celým štátom.
Nariadili sme aktiváciu núdzových plánov v celej krajine a všetky bezpečnostné zložky musia byť v najvyššej pohotovosti,
uviedol rezort zdravotníctva v bezprostrednej reakcii na prekvapivé otrasy zeme.
Hoci ministerstvo ani egyptský Červený polmesiac nateraz nehlásili žiadne obete, záchranári vydali jasné pokyny pre verejnosť a zhrnuli aktuálnu situáciu na mieste:
- bezprostredne po zemetrasení neboli zaznamenané žiadne rozsiahle škody ani zranenia obyvateľov,
- ľudia sa majú preventívne zdržiavať čo najďalej od starých a zanedbaných budov,
- zvýšené riziko kolapsu takýchto stavieb hrozí najmä v niektorých husto osídlených častiach Káhiry.
Zriedkavý, no ničivý živel z minulosti
V Egypte sa pritom silné zemetrasenia vyskytujú len zriedka. O to väčšie sú obavy úradov z opakovania historických tragédií. V októbri 1992 totiž zasiahlo štát ničivé zemetrasenie s magnitúdou 5,8, ktoré si vyžiadalo viac než 500 obetí a v jeho dôsledku boli zo svojich domovov vysídlené tisíce ľudí. O aktuálnych pondelkových otrasoch informovala tlačová agentúra TASR na základe správy medzinárodnej agentúry AFP.