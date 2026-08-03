Rozpory v počte obetí na marocko-španielskych hraniciach sa prehlbujú. Kým marocké úrady po prvý raz oficiálne priznali 11 mŕtvych migrantov, ktorí sa snažili preplávať do exklávy Ceuta, Španielsko a ľudskoprávne organizácie hovoria o desiatkach až vyše stovke obetí. Maroko zo vzniknutej krízy viní sociálne siete a nesprávny výklad španielskych zákonov.
Marocké ministerstvo vnútra v nedeľu 2. augusta po prvý raz informovalo o počte ľudí, ktorí zomreli pri pokuse preplávať z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Oficiálne uviedlo, že o život prišlo 11 osôb. Španielsko pritom tvrdí, že obetí je najmenej 72, o čom informovala agentúra TASR na základe správy od agentúry AFP.
Dezinformácie a rozhodnutie súdu
Hovorca marockého rezortu objasnil bližšie okolnosti úmrtí, ktoré úrady doteraz potvrdili.
Desať ľudí sa utopilo a jedna osoba spadla zo skalnatého terénu,
uviedol hovorca s tým, že Maroko aktuálne spolupracuje so Španielskom pri overovaní celkového počtu obetí a identifikovaní tiel nachádzajúcich sa na španielskom území.
Ministerstvo pripísalo tento náhly nárast počtu migrantov zlomyseľnému zneužívaniu sociálnych sietí a šíreniu zavádzajúcich informácií. Okrem toho spomenulo aj nesprávny výklad právnych predpisov, čo je podľa AFP odkaz na rozhodnutie Najvyššieho súdu Španielska z 8. júna. Podľa tohto verdiktu by migranti prichádzajúci po mori nemali byť vrátení tak rýchlo ako ostatní.
Vojna štatistík a tisíce pokusov
Rozdiely v hlásených štatistikách medzi oboma krajinami a organizáciami sú priepastné. Celkovú situáciu na hraniciach ilustrujú nasledovné údaje z rôznych zdrojov:
- podľa marockého ministerstva úrady zaznamenali 40-tisíc pokusov o nelegálny vstup do Ceuty,
- ďalších 1 135 ľudí sa snažilo nelegálne vstúpiť do inej španielskej exklávy Melilla, no úrady ich okamžite vrátili na marocké územie,
- Španielsko tvrdí, že do Ceuty sa v uplynulých dňoch dostalo viac než 60-tisíc ľudí, pričom väčšina z nich sa medzičasom vrátila späť do Maroka,
- organizácia Marocké združenie pre ľudské práva (AMDH) informovala o takmer 130 obetiach a desiatkach nezvestných.
Marocké ministerstvo vnútra na záver dodalo, že prokuratúra už začala s oficiálnym vyšetrovaním týchto udalostí.