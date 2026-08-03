Bývalý venezuelský prezident Nicolás Maduro prekvapivo podporil snahy o politický dialóg vo svojej domovine priamo z americkej väzenskej cely. Venezuela sa pripravuje na kľúčové rokovania medzi vládou a opozíciou pol roka po tom, čo bol Maduro po zásahu amerických jednotiek zosadený. Na čele krajiny momentálne stojí jeho spojenkyňa, ktorá paradoxne požíva podporu USA.
Bývalý venezuelský prezident Nicolás Maduro v nedeľu 2. augusta privítal každú cestu k dialógu, pričom sa tak vyjadril pred nadchádzajúcimi rokovaniami o politickej transformácii Venezuely medzi predstaviteľmi súčasnej vlády a opozície.
Vítame každú cestu k dialógu, ktorá pomáha upevniť mier, spolunažívanie a zmierenie medzi Venezuelčanmi. Hovoriť o národnej obrode ako o spoločnom cieli znamená hovoriť o vzájomnom rešpekte k rozmanitosti a začlenení každého,
uvádza sa v prekvapivom príspevku zosadeného lídra na platforme Telegram.
Odkaz z väzenia a odložené rokovania
Agentúra AFP v tejto súvislosti konštatuje, že nie je úplne jasné, ako Maduro zverejnil tento príspevok priamo z väzenskej cely. Bývalý prezident je však preukázateľne v pravidelnom kontakte so svojimi právnikmi.
Spomínané rokovania sa mali pôvodne konať v sobotu 1. augusta, no nakoniec sa presunuli na nasledujúci týždeň. Tieto politické rozhovory sa uskutočnia presne pol roka po tom, čo americké jednotky uniesli Madura po bleskovom vojenskom zásahu v Caracase. Následne ho odviezli do New Yorku, kde je v súčasnosti vystavený vážnym obvineniam z obchodovania s drogami.
Nové vedenie a opozičné ciele
Na čele Venezuely je v súčasnosti bývalá viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Ide o Madurovu spojenkyňu, ktorá však má otvorenú podporu administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Opozícia pritom pôvodne dúfala, že samotné Madurovo zosadenie automaticky povedie k definitívnej zmene vlády.
Opoziční predstavitelia uviedli, že hlavným cieľom blížiacich sa rokovaní bude vytvoriť takzvanú cestovnú mapu k demokracii. Medzi absolútne priority tohto zložitého procesu má patriť:
- posilnenie kľúčových demokratických inštitúcií v krajine,
- zásadná reforma venezuelského volebného systému,
- vytvorenie férovej pôdy a podmienok na slobodnú politickú účasť.
Do týchto dôležitých rokovaní sa však priamo nezapojí líderka venezuelskej opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová, ktorá dlhodobo žije v exile. Machadová však oficiálne uviedla, že tomuto procesu nebude nijako brániť. O vývoji situácie informovala slovenská tlačová agentúra TASR.