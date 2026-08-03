Strategický Hormuzský prieliv môže čoskoro získať novú námornú trasu. Irán a Omán podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí finišujú s dohodou, ktorá má zabezpečiť rešpektovanie zvrchovaných práv a národnej bezpečnosti oboch krajín. Tieto diplomatické kroky sa odohrávajú na pozadí pretrvávajúceho napätia a porušených mierových dohôd so Spojenými štátmi.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v nedeľu 2. augusta uviedol, že Irán a Omán sú blízko k dosiahnutiu dohody o novej námornej trase cez Hormuzský prieliv, ktorá bude viesť mimo existujúcich koridorov.
Nová trasa v záverečnej fáze
Hoci zatiaľ nie sú známe presné geografické a technické detaily novej námornej cesty, iránska strana hovorí o blížiacej sa finálnej dohode dvoch susediacich štátov.
Dosiahneme dohodu o trase prijateľnej pre obe strany - nebude to ani severná, ani južná trasa, ale taká, ktorá bude rešpektovať zvrchované práva oboch strán a chrániť naše národné záujmy a bezpečnosť,
uviedol Bakájí k chystaným zmenám v tomto kľúčovom dopravnom uzle.
Iránska tlačová agentúra IRNA v tejto súvislosti citovala iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího, ktorý potvrdil, že rokovania s Ománom smerujú k uzavretiu a nachádzajú sa v záverečnej fáze. Omán sa k tejto záležitosti dosiaľ oficiálne nevyjadril.
Obvinenia voči USA a porušené dohody
Bakájí zároveň objasnil, že táto dohoda nemá nič spoločné s tým, či bude samotný Hormuzský prieliv opäť otvorený pre bežnú tranzitnú dopravu, alebo zostane naďalej zatvorený. Za uzavretie tohto strategického prielivu ostro obvinil Spojené štáty (USA). Američania podľa jeho slov podnikli viaceré kroky:
- porušili svoje predchádzajúce medzinárodné záväzky,
- uvalili prísnu námornú blokádu na iránske prístavy,
- podnikli ďalšie nepriateľské a vojenské opatrenia priamo voči Iránu.
Teherán a Washington pritom len v júni podpísali dohodu, ktorá dočasne pozastavila ich niekoľkomesačné boje. Táto dohoda obsahovala aj ustanovenia týkajúce sa Hormuzského prielivu a samotného obnovenia diplomacie s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu o ukončení konfliktu. Niekoľko týždňov po podpise však USA obnovili útoky na Irán, ktorý v súčasnosti podniká odvetné údery naprieč celým Blízkym východom. O vývoji situácie informovala agentúra TASR na základe správy medzinárodnej agentúry AFP.