Dovolenkári v Chorvátsku zažili počas víkendu mimoriadne nepríjemné prekvapenie. Obrovský chaos na medzinárodnom letisku v Splite a meškanie desiatok letov nespôsobilo počasie, ale nezodpovedný turista s dronom. Polícia už zadržala občana Maďarska, ktorému teraz hrozia vážne právne následky za narušenie letovej prevádzky.
V Chorvátsku zadržali 36-ročného občana Maďarska pre podozrenie, že pilotoval dron v prísne zakázanom vzdušnom priestore okolo medzinárodného letiska pri meste Split, čím výrazne narušil letovú prevádzku. Uviedla to v nedeľu 2. augusta polícia Splitsko-dalmatínskej župy.
Paralyzované letisko a odklonené lety
Dron bol spozorovaný v bezprostrednej blízkosti pristávacej dráhy v piatok 31. júla večer. Zadržaný občan Maďarska pilotoval zariadenie podľa polície medzi 20.50 a 21.00 h, čím hrubo porušil predpisy letovej prevádzky. Následky tohto incidentu pocítili tisíce cestujúcich:
- dočasne boli úplne pozastavené všetky štarty a pristátia,
- lietadlá smerujúce do Splitu museli nútene krúžiť vo vzduchu,
- štyri lety boli z bezpečnostných dôvodov odklonené na iné letiská a dva odlety boli zrušené,
- niekoľko lietadiel nabralo výrazné meškanie a cestujúci čakali hodiny v priestoroch terminálu.
Muž bol bezprostredne po incidente vypočutý. Získané informácie teraz dostane prokuratúra, ktorá definitívne rozhodne o ďalších právnych krokoch,
uviedla chorvátska polícia k prebiehajúcemu vyšetrovaniu.
Extrémne rušný víkend
Podľa chorvátskeho spravodajského portálu Tportal bol muž v Chorvátsku pravdepodobne ako turista, polícia však tento detail zatiaľ oficiálne nepotvrdila. Úrady rovnako nezverejnili ani podrobnosti o type dronu, mieste jeho vzletu či samotnom účele letu.
K závažnému incidentu došlo v najhoršom možnom čase – počas jedného z najrušnejších víkendov aktuálnej letnej turistickej sezóny. Na letisku v Splite sa len v priebehu dvoch dní očakávalo približne 210 lietadiel a 57-tisíc cestujúcich. O udalosti informovala slovenská agentúra TASR na základe správy maďarskej agentúry MTI.