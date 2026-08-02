Prebudenie okolo tretej ráno je fyziologicky bežné a väčšina ľudí sa v noci prebúdza opakovane bez toho, aby si to pamätala. Problém vzniká až vtedy, keď sa okolo prebudenia uzavrie slučka premýšľania. Mozog v tom čase pracuje v režime, ktorý negatívne myšlienky nadhodnocuje, a niektoré populárne rady, ako to zastaviť, majú slabšie dôkazy, ako sa zdá.
Tri hodiny dvanásť minút. Myšlienka, ktorá vás v utorok o druhej popoludní iba mierne mrzela, je zrazu dôkazom, že váš život ide nesprávnym smerom. O šesť hodín neskôr pri káve tá istá vec pôsobí ako drobnosť. Nezmenili sa fakty. Zmenil sa stav mozgu, ktorý ich hodnotil.
Prečo sa v noci mení váha vecí
Pozitívne a negatívne emócie majú vlastný denný rytmus. Podľa prehľadu, ktorý v roku 2022 publikoval časopis Frontiers in Network Physiology pod názvom Mind After Midnight, dosahuje pozitívna nálada svoje minimum práve v čase medzi jednou a štvrtou ráno, kým negatívna nálada v tomto okne kulminuje. Bdenie v noci teda spadá presne do bodu, keď je subjektívne hodnotenie čohokoľvek najhoršie.
K tomu sa pridáva únava riadiacich funkcií. Autori spomínaného prehľadu opisujú kombináciu zúženej pozornosti, zhoršenej regulácie emócií a oslabenej kontroly zo strany prefrontálnej kôry, teda tej časti mozgu, ktorá cez deň dokáže povedať „toto počká do rána“. Ide o hypotézu, nie o uzavretú vec, autori ju formulujú ako rámec pre ďalší výskum.
Experimentálne podklady však existujú. Klasická štúdia z roku 2007 publikovaná v Current Biology zistila, že po prebdenej noci reagovala amygdala, teda oblasť spracúvajúca ohrozenie, na negatívne podnety približne o 60 % silnejšie ako u vyspatých účastníkov, a súčasne zoslablo jej prepojenie s prefrontálnou kôrou. Tu je na mieste opatrnosť: išlo o úplnú spánkovú depriváciu u zdravých dobrovoľníkov, nie o krátke prebudenie o tretej. Smer účinku je však konzistentný s tým, čo ľudia opisujú.
Prečo sa vôbec budíme
Spánok neprebieha ako jeden blok. Cykly trvajú približne 90 až 110 minút a hlboký spánok je sústredený do prvej polovice noci. V druhej polovici prevažujú ľahšie štádiá a REM spánok, z ktorých sa človek prebúdza podstatne ľahšie. To, čo by o polnoci nestačilo ani na pootočenie, o tretej stačí na úplné precitnutie.
Populárne vysvetlenie hovorí o rannom náraste kortizolu. Podľa prehľadu, ktorý začiatkom augusta 2026 zhrnul portál ScienceAlert, je to len časť pravdy. Štúdia z roku 2025 publikovaná v Proceedings of the Royal Society B merala voľný kortizol u vyše 200 ľudí priebežne, nielen zo slín po prebudení, a zistila, že rýchlosť jeho nárastu sa v momente prebudenia nemenila. Kortizol stúpa podľa vnútorných hodín bez ohľadu na to, či spíte, alebo nie. Autori zároveň upozorňujú na veľké rozdiely medzi ľuďmi.
Zaujímavý je aj historický kontext. Historik Roger Ekirch doložil v starších európskych textoch stovky zmienok o takzvanom delenom spánku, keď ľudia spali v dvoch fázach a medzi nimi hodinu bdeli. Laboratórna štúdia z roku 1992 aj práca z roku 2017 v madagaskarskej komunite bez elektrického osvetlenia ukázali, že bez umelého svetla sa časť ľudí k tomuto vzorcu vracia. Nočné prebudenie teda nemusí byť porucha.
Horšie ako prebudenie je slučka
Problematickým sa prebudenie stáva až vtedy, keď sa okolo neho vytvorí kruh. Ležať a znepokojovať sa tým, že ležíte a nespíte, je merateľná forma ruminácie. Po niekoľkých takýchto nociach si mozog spojí posteľ a tretiu hodinu ráno s bdelosťou namiesto s odpočinkom, čo je jeden z mechanizmov, ktorými sa krátkodobá nespavosť mení na chronickú. Kontrolovanie hodín tento proces posilňuje. Rovnako tak narastajúca frustrácia.
Čo podľa dôkazov funguje
Najsilnejšie odporúčanie má kognitívno behaviorálna terapia nespavosti, známa ako CBT I. Americká akadémia spánkovej medicíny jej vo svojom odporúčaní z roku 2021 udelila jediné silné odporúčanie z hodnotených postupov. Terapia trvá spravidla štyri až osem sedení a kombinuje prácu s myšlienkami, kontrolu podnetov a reguláciu času stráveného v posteli.
Z jednotlivých zložiek majú podmienené odporúčanie kontrola podnetov, obmedzenie času v posteli a relaxačné techniky. Kontrola podnetov je prakticky to, čo si väčšina ľudí pamätá ako radu vstať z postele, ak nezaspíte približne do dvadsiatich minút, a robiť niečo nudné, kým sa nedostaví ospalosť. Cieľom je prerušiť naučené spojenie postele s bdelosťou.
Technika, ktorej sa hovorí brain dump, má konkrétny experimentálny podklad. V štúdii publikovanej v roku 2018 v Journal of Experimental Psychology: General písalo 57 zdravých ľudí vo veku 18 až 30 rokov päť minút pred spaním buď zoznam úloh na najbližšie dni, alebo zápis o tom, čo už stihli. Zaspávanie sa meralo polysomnograficky. Tí, čo písali zoznam budúcich úloh, zaspali priemerne asi o deväť minút skôr, teda zhruba za 16 namiesto 25 minút. Platilo pritom, že čím konkrétnejší bol zoznam, tým rýchlejšie zaspávanie, zatiaľ čo pri opise dokončených činností to fungovalo opačne.
Dôležité obmedzenie: išlo o zdravých mladých ľudí bez diagnostikovanej nespavosti, autori sami upozorňujú, že prenos na pacientov s nespavosťou nie je overený.
Paradoxná intencia je známejšia ako dokázaná
Technika, pri ktorej sa človek zámerne snaží zostať bdelý, aby odbúral tlak na výkon pri zaspávaní, znie logicky a v starších odporúčaniach z roku 2006 mala svoje miesto. V aktualizovanom hodnotení z roku 2021 však odborníci uzavreli, že dôkazy pre paradoxnú intenciu ako samostatný postup sú nedostatočné. To isté platí pre samostatnú kognitívnu terapiu, mindfulness a biofeedback. Neznamená to, že tieto techniky nikomu nepomáhajú, znamená to, že ich nemožno prezentovať ako overené riešenie.
Rovnaké upozornenie sa týka spánkovej hygieny. Rady o kofeíne, modrom svetle a pravidelnom režime sú užitočným základom, ako samostatná liečba chronickej nespavosti však podľa toho istého odporúčania nestačia.
Kedy to už nie je len zlá noc
Chronická nespavosť sa definuje ako problém so zaspávaním alebo udržaním spánku, ktorý sa vyskytuje aspoň trikrát týždenne počas najmenej troch mesiacov a sprevádzajú ho denné príznaky, ako únava, podráždenosť alebo problémy so sústredením. Postihuje približne desatinu dospelej populácie. Lieky na spanie majú podľa odporúčaní miesto najmä tam, kde terapia nie je dostupná alebo nestačí, nie ako prvá voľba.
Ak sa nočné myšlienky opakovane točia okolo beznádeje alebo sebapoškodzovania, nejde už o otázku spánkového režimu a má zmysel obrátiť sa na lekára alebo psychológa. Platí to aj vtedy, keď sa človek ráno rozhodne, že to počká. Ráno je totiž práve tá časť dňa, keď sa nočné myšlienky zdajú menej naliehavé, ako v skutočnosti sú.