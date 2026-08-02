Slovensko čaká pekelný úvod týždňa. Meteorológovia varujú pred extrémnou vlnou horúčav, ktorá môže na juhu krajiny vyhnať teploty až na ohrozujúcich 38 stupňov Celzia. Odborníci vydali najvyššie výstrahy a úrady dôrazne apelujú na ochranu zdravia, dodržiavanie pitného režimu a zvýšenú opatrnosť pre hroziace požiare.
Pokračujúca vlna horúčav sa v pondelok 3. augusta najvýraznejšie prejaví na juhozápade a juhu stredného Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva, že teplota tam presiahne v druhej časti dňa 38 stupňov Celzia. Zodpovedá tomu výstraha najvyššieho, tretieho stupňa s platnosťou od 13.00 h do 20.00 h.
Zvýšenú výstrahu pred vysokou teplotou, ktorá môže prekročiť 35 stupňov Celzia, vydali meteorológovia na pondelkové popoludnie pre ďalšie regióny Slovenska. Najnižšiemu stupňu výstrahy budú čeliť okresy na severozápade a severovýchode krajiny, teplota však i tam môže nebezpečne prekročiť 33 stupňov Celzia.
Výstraha pred vysokými teplotami sa v pondelok nemá týkať iba týchto vybraných okresov na severe:
- Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš,
- Námestovo a Tvrdošín,
- Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa.
Kolapsy z tepla a ohrozené skupiny
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s extrémnymi teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria najmä deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí pacienti. Týka sa to najmä osôb so srdcovo-cievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,
varuje ÚVZ pred vážnymi následkami zanedbania prevencie.
Zásady prežitia horúčav a riziko požiarov
Dôležitou zásadou je podľa zdravotníkov dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa ešte nedostaví pocit smädu. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav dodržiavať aj tieto kľúčové opatrenia:
- obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku,
- zvoliť ľahšie stravovanie a správne vzdušné oblečenie,
- používať prikrývky hlavy, slnečné okuliare a ochranné krémy,
- za žiadnych okolností nenechávať deti a domáce zvieratá v zaparkovaných autách.
Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by okamžite vyhľadať odbornú pomoc. Úrady na záver prízvukujú, že vysoké teploty v kombinácii so suchom výrazne zvyšujú aj celoštátne riziko vzniku ničivých požiarov.