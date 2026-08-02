Dva hasičské vrtuľníky sa v nedeľu popoludní zrazili vo vzduchu nad oblasťou Psatha západne od Atén. Grécky hasičský zbor uviedol, že všetkých štyroch členov posádok sa podarilo nájsť, dvaja utrpeli ľahké zranenia a dvaja boli v bezvedomí. Nehoda sa stala v čase, keď nárazový vietor už niekoľko dní obmedzuje nasadenie leteckej techniky.
Zábery gréckej televízie zachytávajú, ako sa dva stroje počas zhadzovania vody priblížia k sebe, jeden z nich vzplanie a padá k zemi. K zrážke došlo v nedeľu 2. augusta 2026 popoludní pri veľkom lesnom požiari v oblasti Psatha v západnej Attike, teda zhruba šesťdesiat kilometrov západne od centra Atén.
Podľa oficiálneho vyhlásenia hasičského zboru išlo o dva vrtuľníky typu Bell, každý s dvojčlennou posádkou. Zbor si ich prenajíma a v deň nehody odštartovali z vojenského letiska Elefsína. Bezprostredne po zrážke sa prerušilo spojenie s jedným zo strojov a spustila sa rozsiahla pátracia a záchranná akcia v ťažko prístupnom teréne.
Veliteľ prvého vrtuľníka sa ozval operačnému stredisku a ohlásil, že jeho druhý pilot je zranený. Druhý stroj našli záchranári neskôr. Podľa vyhlásenia hasičského zboru boli všetci štyria letci prevezení do vojenskej nemocnice 251 v Aténach, dvaja s ľahkými zraneniami a dvaja bez známok vedomia. Agentúra AP k popoludniu uviedla, že dvaja z posádok sú Gréci a dvaja cudzí štátni príslušníci, ktorých krajinu úrady nešpecifikovali. Časť gréckych médií informovala, že druhá posádka nehodu neprežila. Toto tvrdenie úrady k času uzávierky oficiálne nepotvrdili.
BREAKING: Two firefighting helicopters collide during aerial operation against a large forest fire in Psatha.— Greek City Times (@greekcitytimes) August 2, 2026
Crew located and rescued. One crew member reported injured. Rescue operation underway.
Watch the video #Psatha #HelicopterCollision #WildfireGreece… pic.twitter.com/k4fxRC3xTx
Vietor, ktorý bránil naberať vodu
Nehoda prišla v najkritickejšej fáze zásahu. Podľa údajov, ktoré priebežne zverejňovali grécke úrady, bolo v oblasti nasadených takmer 500 hasičov a 23 lietadiel a vrtuľníkov. Nárazový vietor však hnal plamene suchým lesom a časti leteckej techniky znemožnil naberať vodu z mora. Premiér Kyriakos Mitsotakis pred nehodou hovoril o extrémnych poveternostných podmienkach s nárazmi vetra až do 100 kilometrov za hodinu, minister civilnej ochrany Evangelos Tournas o deň skôr uviedol, že hasičský zbor je na hranici svojich možností.
Samotný požiar vypukol v piatok pri obci Agios Vasileios a rozšíril sa smerom k pobrežnému Porto Germeno a do zalesnených hôr západne od Atén. V piatok hasiči evakuovali po mori 254 ľudí a v sobotu ďalších dvanásť, keďže dym a oheň prerušili cestné spojenie. Úrady nariadili vysťahovanie obcí Kandili, Agia Skepi a Toutouli, plamene sa priblížili k mestu Megara s približne 36 tisíc obyvateľmi a podľa agentúrnych správ zasiahli aj vojenskú strelnicu, kde iniciovali nevybuchnutú muníciu.
Presný rozsah spálenej plochy zatiaľ nie je oficiálne určený. Meteorológ špecializovaný na lesné požiare Theodoros Giannaros odhadol zasiahnuté územie na 40 až 50 štvorcových kilometrov, grécke médiá k nedeli písali o vyše desaťtisíc hektároch zničených lesov, domov a poľnohospodárskej pôdy. Zhorieť malo viac ako sto domov. Do Grécka medzitým prišli posily z Francúzska a Rumunska.
Nie je to prvá obeť tohtoročnej sezóny
Zrážka vrtuľníkov nie je izolovanou udalosťou. V uplynulých dňoch zahynuli pri zásahoch traja hasiči, dvaja na Kréte a jeden na Peloponéze. Ďalšie ohniská horia na Kefalónii a pri obci Nea Tenedos v Chalkidiki. Na Kefalónii polícia v nedeľu zadržala 44 ročného muža pre podozrenie z úmyselného založenia požiaru. Ide zatiaľ len o podozrenie, o vine rozhodne súd.
Grécka skúsenosť z posledných rokov pritom ukazuje, ako rýchlo sa požiar v Attike môže zmeniť na katastrofu. V roku 2018 zahynulo pri požiari v prímorskej obci Mati 104 ľudí, čo bol najtragickejší lesný požiar v Európe v tomto storočí.
Európsky kontext
Grécko je len jedným z frontov tohtoročnej európskej požiarnej sezóny. Vo Francúzsku zostal masívny požiar v departemente Gironde uzavretý vo svojom obvode, no naďalej horel na ploche 420 štvorcových kilometrov a jeho postup si vyžiadal evakuáciu 224 tisíc ľudí. V Španielsku sa najväčšie požiare v nedeľu prestali šíriť po sezóne, ktorá si podľa dostupných údajov vyžiadala najmenej trinásť životov.
Kontinent vstupoval do roku 2026 po najhoršej požiarnej sezóne, akú kedy zaznamenal: v roku 2025 zhorelo vyše 10 tisíc štvorcových kilometrov. Podľa Európskej environmentálnej agentúry si lesné požiare v Európe za posledné štyri desaťročia vyžiadali takmer 800 obetí. Európa je zároveň najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom, od 80. rokov sa podľa európskej klimatickej služby Copernicus ohriala viac ako dvojnásobne oproti globálnemu priemeru. Vedci z iniciatívy World Weather Attribution v rýchlej analýze uviedli, že klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou zvýšila pravdepodobnosť extrémneho požiarneho počasia za tohtoročnými francúzskymi požiarmi najmenej dvojnásobne.
Zrážka nad Psathou pripomína, že najzraniteľnejším článkom protipožiarnej obrany zostáva letecká technika. Práve tá je nasadzovaná v momentoch, keď je situácia najhoršia, teda pri silnom vetre, v turbulentnom vzduchu nad ohňom a v priestore, kde sa nad tým istým miestom striedajú viaceré stroje. Príčinu nedeľňajšej nehody budú vyšetrovať grécke úrady.