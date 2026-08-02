Letecká tragédia na strednom Slovensku. Malé lietadlo sa zrútilo pri obci Očová, pričom pri nešťastí prišli o život tri osoby. Medzi obeťami je pilot, dospelý pasažier a, žiaľ, aj maloleté dieťa. Záchranári už na mieste nedokázali posádke pomôcť a presné príčiny pádu aktuálne vyšetrujú príslušné úrady.
K mimoriadne tragickej udalosti došlo v nedeľu 2. augusta v popoludňajších hodinách. Pri páde malého lietadla v katastri obce Očová prišli podľa doposiaľ potvrdených informácií o život celkovo tri osoby.
Zásah záchranárov a zdrvujúca bilancia
Napriek okamžitému a rýchlemu zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom. Medzi obeťami tejto leteckej tragédie sú:
- 48-ročný pilot lietadla,
- 38-ročný muž,
- maloleté dieťa.
Vyšetrovanie príčin nešťastia
Na mieste udalosti naďalej zasahujú všetky záchranné zložky. Zároveň tam nepretržite prebiehajú nevyhnutné procesné úkony, ktoré smerujú k presnému objasneniu príčin a okolností, za ktorých k pádu stroja došlo. Úrady sú zatiaľ vo vyjadreniach k možným príčinám zdržanlivé.
S ohľadom na citlivosť celého prípadu, ako aj na práve prebiehajúce vyšetrovanie, nie je v súčasnosti možné poskytnúť verejnosti žiadne bližšie informácie,
uviedla polícia k aktuálnemu stavu a informačnému embargu okolo vyšetrovania leteckého nešťastia.