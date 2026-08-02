Rumunsko bojuje s extrémnym suchom a hroziacim energetickým kolapsom. Pre kriticky nízku hladinu Dunaja musela armáda pristúpiť k radikálnym krokom – riadenými výbuchmi a potápaním člnov s kamením sa snaží presmerovať vodu k jadrovej elektrárni Cernavoda. Ak záchranná akcia zlyhá, krajina môže prísť o pätinu vlastnej elektriny.
Rumunská armáda v nedeľu 2. augusta vykonala kontrolovaný odstrel skaly, aby presmerovala viac vody z rieky Dunaj k jadrovej elektrárni Cernavoda. Prietok rieky totiž klesol v dôsledku sucha na mimoriadne nízku úroveň, čo vytvára obrovský tlak na rumunskú energetickú sústavu.
Extrémne záchranné práce na Dunaji
Hladina Dunaja pri rumunskom meste Cernavoda klesá približne o dva až tri centimetre denne. Zástupca generálneho riaditeľa rumunskej Národnej správy vôd Sorin Rindasu v tejto súvislosti upozornil na obrovskú časovú tieseň.
Za týchto okolností môže elektráreň v Cernavode fungovať na hranici limitov ešte približne štyri až päť dní,
uviedol zástupca k aktuálnemu stavu zariadenia.
Na stabilizáciu hladiny preto rumunské úrady nariadili mimoriadne opatrenia vrátane presmerovania časti toku cez rameno Bala do starého koryta Dunaja. Záchranné práce majú masívny rozmer a zahŕňajú viaceré rizikové operácie:
- kontrolované potopenie obrovských člnov (dĺžka 70, výška 3 a šírka 10 metrov) naložených približne 500 tonami kameňa,
- plavidlá odborníci spolu s potápačmi pevne umiestnia na dne rieky na vopred určených miestach,
- úseky boli stanovené na základe presných batymetrických meraní dna,
- súčasťou akcie je aj bagrovanie starého koryta, ktoré však nesmie zvýšiť zákal vody v blízkosti miesta odberu na chladenie.
Ak by sa voda zakalila, práce musia okamžite prerušiť. Vzhľadom na súčasnú rýchlosť prúdu a hĺbku sa však nedá vylúčiť ani neskorší posun potopených člnov, čo by mohlo znížiť účinnosť celého opatrenia.
Tlak na energetiku a problémy u susedov
Rindasu povedal, že riziká pretrvávajú napriek tomu, že úrady robia všetko, čo je v ľudských silách. Pripomenul, že Maďarsko už pre kritické sucho odstavilo tri zo štyroch blokov jadrovej elektrárne Paks a problémy hlási aj bulharská jadrová elektráreň Kozloduj. Zdôraznil však, že samotná bezpečnosť rumunskej elektrárne nie je ohrozená. Pri dosiahnutí stanovených limitov sa postupy riadia jasnými pravidlami a automaticky sa aktivujú všetky bezpečnostné opatrenia.
Poverený rumunský premiér Ilie Bolojan už v piatok 31. júla varoval, že ak bude prietok Dunaja naďalej klesať, existuje výrazné riziko odstavenia druhého bloku. To by znamenalo stratu približne 20 percent rumunskej výroby elektriny. Nízke prietoky riek v krajine pritom obmedzujú aj produkciu vo vodných elektrárňach na niečo vyše 1 000 megawattov (MW). Energetický systém štátu je už teraz napätý:
- pri bežnej spotrebe presahujúcej 7 000 MW už Rumunsko počas večerných hodín dováža približne 1 700 MW elektriny,
- ak by bol odstavený aj druhý reaktor, krajina by prišla o ďalších 650 MW výkonu,
- dovoz elektriny by musel následne presiahnuť 2 500 MW, aby zostala sústava vôbec vyvážená.
O dramatickej situácii informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry Agerpres a stanice Digi24.