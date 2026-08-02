Európska únia musí radikálne zmeniť svoj prístup k nelegálnej migrácii. Zhodli sa na tom podpredseda vlády Robert Kaliňák a podpredseda KDH Viliam Karas v reakcii na masívny prílev migrantov do španielskej exklávy Ceuta. V televíznej diskusii sa však politici ostro stretli pri hodnotení kauzy Očistec a pôsobenia Tibora Gašpara. Témou bola aj prekvapivá nominácia europoslankyne Judity Laššákovej na post županky v Prešovskom kraji.
Európska únia (EÚ) musí smerovať k jednoznačne razantnému postoju v otázke ochrany hraníc. V nedeľu 2. augusta to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike povedal podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Podpredseda KDH Viliam Karas apeluje, aby sa neopakovali chyby v prístupe k migračnej politike. Obaja sa zhodli na tom, že je potrebné dôsledne vyšetriť udalosti, ktoré sa stali na hraniciach Španielska.
Kritika Bruselu a udalosti v Ceute
Kaliňák je presvedčený, že udalosti v Ceute sú jasným dôkazom oprávnenosti kritiky benevolencie centrálnej bruselskej migračnej politiky. Kritizoval tiež negatívne zasahovanie mimovládnych organizácií do snahy chrániť vonkajšie hranice Schengenu.
To, čo sa stalo v Ceute, nevznikne zo dňa na deň, o tom museli byť spravodajské informácie už vopred, že sa niečo také chystá. Prečo ich Brusel neprečítal, prečo nevidel, že to riziko tu je?
pýta sa Kaliňák a dodáva, že agentúra Frontex bola pripravená zakročiť, no bránia jej v tom neoliberálne organizácie priamo z Bruselu.
Karas mieni, že súčasná kríza je dôsledkom nepoučenia sa z chýb z predchádzajúceho obdobia. V súvislosti s migráciou upozornil na viaceré dôležité faktory:
- rozhodnutie Španielska oprávniť pobyt nelegálnych migrantov na svojom území vyslalo zlý signál,
- tento signál mohli niektoré skupiny inak prečítať a zneužiť,
- je nevyhnutné prešetriť, kto krízu vyvolal politicky,
- treba vyšetriť zapojenie gangov obchodujúcich s ľuďmi, ktoré na tomto biznise zarábajú.
Ostrý spor o Tibora Gašpara
Politici sa v krátkosti venovali aj kauze Očistec a súčasnému podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SD), ktorý v nej figuruje. Zatiaľ čo pre jedného je nevinný, pre druhého v politike už dávno skončil.
Nemá právo byť vo verejnom živote, pretože brutálne zlyhal v kľúčovej funkcii pri správe štátu,
vyhlásil Karas s tým, že aj keby Gašpar vyšiel z kauzy ako nevinný, fakt, že sa počas jeho šéfovania v polícii diala protiprávna činnosť, svedčí o jeho neschopnosti a zlyhaní.
Kaliňák si, naopak, myslí, že celý prípad preukazuje to, že Gašpar do vyšetrovaní nijako nevstupoval. Vicepremiér ho ako bývalého prezidenta Policajného zboru obhajoval viacerými argumentmi:
- za jeho pôsobenia klesol počet prípadov viacerých skupín trestných činov,
- výrazne sa znížil aj počet smrteľných dopravných nehôd na cestách.
Súboj o Prešovský kraj
Témou diskusie bola aj ohlásená nominácia poslankyne Európskeho parlamentu Judity Laššákovej na post predsedníčky Prešovského samosprávneho kraja. Strana Smer-SD sa podľa Kaliňáka ako najsilnejší politický subjekt rozhodla postaviť vlastného kandidáta, pretože súčasný predseda Milan Majerský (KDH) nevedie kraj dobre. Nevidí problém ani v tom, že Laššáková nepochádza priamo z prešovského regiónu, keďže ho podľa neho dobre pozná a chce ho pozdvihnúť.
Karas o svojom straníckom kolegovi Majerskom nepochybuje a pevne verí, že v októbrových voľbách svoj post predsedu kraja úspešne obháji.