Tragédia pri brehoch severnej Afriky naberá na hrôzostrašných rozmeroch. Záchranným tímom sa z mora pri španielskej exkláve Ceuta podarilo vytiahnuť už desiatky tiel migrantov, ktorí sa utopili pri pokuse preplávať z Maroka. Záchranné zložky stále prehľadávajú pobrežie a úrady sa pripravujú na najhorší scenár, keďže nezvestných môžu byť ďalšie desiatky.
Záchranným tímom sa zatiaľ podarilo vytiahnuť z vody telá 72 ľudí, ktorí sa utopili v mori pri pokuse doplávať z Maroka do Ceuty. O desivej bilancii informovala španielska verejnoprávna televízia RTVE a denník El País. Najnovší tragický údaj oficiálne potvrdil aj zástupca španielskej vlády v Ceute Miguel Ángel Pérez Triano.
Stovky ošetrených a ďalšie telá v mori
Príslušníci polície stále intenzívne prehľadávajú more pri tejto španielskej exkláve a pátrajú po telách ďalších ľudí, ktorí sa mohli utopiť počas masívneho prílevu desaťtisícov migrantov z predchádzajúcich dní. Španielsky denník citoval nemenovaného policajta zasahujúceho priamo na mieste.
V mori je viac mŕtvych,
uviedol policajt k aktuálnemu priebehu rozsiahlych pátracích akcií.
Následky migračnej vlny sú zdrvujúce, čo potvrdzujú aj aktuálne kroky a štatistiky miestnych úradov či španielskeho Národného inštitútu pre riadenie zdravotnej starostlivosti (INGESA):
- miestne úrady už preventívne pripravujú špeciálne zariadenie s kapacitou až pre 200 tiel,
- počet migrantov, ktorých ošetrili po snahe o prechod cez hranice, dosiahol 1 149,
- jeden z ošetrených utrpel mimoriadne vážne zranenia a čakal na urýchlený prevoz na španielsku pevninu.
Armáda v pohotovosti a pokojnejšie pobrežie
Na televíznych záberoch pobrežia pri Ceute vyzerala v nedeľu 2. augusta situácia už o niečo pokojnejšie. Reportér stanice RTVE priamo z miesta uviedol, že v súčasnosti nie sú viditeľné žiadne ďalšie masové pokusy dostať sa na toto autonómne územie Španielska po mori. Len skupina približne desiatich ľudí sa pokúsila dostať na územie mesta, ale príslušníci armády ich okamžite zadržali. Správu o udalostiach sprostredkovala slovenská agentúra TASR.