Slovensko sa musí v nedeľu popoludní pripraviť na zhoršené počasie. Meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa pred búrkami, ktoré zasiahnu rozsiahle územia od severu až po juhovýchod krajiny. Odborníci varujú pred prudkými lejakmi, krupobitím a rizikom lokálnych povodní.
Búrky sa počas druhej polovice nedele 2. augusta môžu vyskytnúť na severe, v centrálnej časti Slovenska i južných častiach Banskobystrického a Košického kraja.
Zasiahnuté regióny a sila búrok
Výskyt búrok predpovedajú meteorológovia v čase od 11.00 do 20.00 h. Výstrahy platia pre viaceré oblasti naprieč celou krajinou:
- zasiahnutá bude Orava, Liptov a Turiec,
- výstrahy sa týkajú aj Horehronia,
- nebezpečné počasie hrozí i na Spiši a Gemeri.
Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,
varujú odborníci vo vydanej výstrahe prvého stupňa pre uvedené regióny.
Riziko pre majetok a vegetáciu
Odborníci v súvislosti s nepriaznivým počasím zároveň upozorňujú, že sprievodné javy môžu zapríčiniť lokálne povodne, rovnako môžu vážne poškodiť majetok i vegetáciu. Vyplýva to z aktuálnych údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), ktorý situáciu na území republiky priebežne monitoruje.