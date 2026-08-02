Zákazníci e-shopov majú spravidla právo vrátiť zakúpený tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto pravidlo však nie je absolútne a má svoje úskalia. Obchodníci môžu oprávnene odmietnuť prijatie tovaru najmä vtedy, ak ide o produkty vyžadujúce prísne hygienické štandardy, pri ktorých došlo k porušeniu ochranného obalu. Samotné tvrdenie predajcu však podľa odborníkov na práva spotrebiteľov nestačí.
Hoci pri nákupe cez internet majú spotrebitelia spravidla právo vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu, pri niektorých kategóriách tovaru môže obchodník vrátenie oprávnene odmietnuť. Ide najmä o tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol jeho ochranný obal po dodaní porušený. Takýto tovar po otvorení nie je vhodné opätovne uviesť do predaja. Samotné tvrdenie obchodníka, že ide o tovar, na ktorý sa vzťahuje táto výnimka, však nestačí. Upozornila na to Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.
Dve základné podmienky pre obchodníkov
Obchodník musí podľa odborníčky jednoznačne preukázať splnenie zákonom stanovených podmienok na to, aby mohol takýto tovar odmietnuť.
Aby podnikateľ mohol spotrebiteľovi odoprieť právo odstúpiť od zmluvy, musia byť splnené dva predpoklady. Tovar sa musí nachádzať v uzatvorenom ochrannom obale, ktorý spotrebiteľ porušil, a zároveň musí ísť o výrobok, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť,
vysvetlila Hekšová platné pravidlá nákupov na diaľku.
Prvým predpokladom je existencia uzatvoreného ochranného obalu. Práve tento pojem býva v praxi zdrojom nejasností, keďže slovenská legislatíva ho bližšie nedefinuje. Pri jeho výklade navyše nepomáha ani európska smernica, pretože namiesto pojmu uzatvorený ochranný obal používa výraz zapečatený obal. Za ochranný obal sa však vo všeobecnosti považuje hygienický, utesnený obal chrániaci výrobok pred použitím alebo kontamináciou. Môže ísť napríklad o zatavenú fóliu alebo uzavreté vrecko. Samotná nálepka na krabičke pritom nemusí vždy stačiť.
Ktorý tovar (ne)možno z hygienických dôvodov vrátiť?
Druhým kritériom je nemožnosť ďalšieho použitia výrobku. Do kategórie produktov, ktoré po otvorení spravidla nie je možné opätovne uviesť do predaja, patria najmä:
- zubné kefky a rozbalené masti,
- spreje do nosa a detské plienky,
- dámske hygienické potreby,
- erotické pomôcky.
Pri mnohých výrobkoch však situácia nie je taká jednoznačná. Podľa ustálenej praxe by sa mal pojem hygienické dôvody vykladať skôr užšie, teda v prospech spotrebiteľa. Nie každý výrobok, ktorý prichádza do kontaktu s pokožkou, automaticky patrí medzi tovar, ktorý nemožno vrátiť. Jasným príkladom sú špecifiká pri spodnej bielizni:
- športové podprsenky, topy so všitou podprsenkou či nátelníky je spravidla možné vrátiť bez problémov,
- pri plavkách a podprsenkách existujú argumenty v prospech práva na vrátenie, keďže ide o tovar, ktorý sa bežne skúša aj v kamenných predajniach,
- pri nohavičkách, pánskych trenkách a podobnej intímnej bielizni bude možnosť vrátenia vo väčšine prípadov výrazne obmedzenejšia.
Dôležitú úlohu pritom zohráva aj samotný spôsob balenia. Ak tovar nebol dodaný v uzatvorenom ochrannom obale, obchodník nemôže odmietnuť odstúpenie od zmluvy s odvolaním sa na hygienické dôvody. Rovnaké pravidlo platí aj v prípade, ak bol výrobok síce dodaný v ochrannom obale, no spotrebiteľ jeho uzavretie nijako neporušil.