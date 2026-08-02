Cesty na východe Slovenska si vyžiadali ďalšie obete. Pri nočnej čelnej zrážke osobného auta s vozidlom taxislužby v obci Biel v okrese Trebišov prišli o život dve osoby a ďalšie utrpeli vážne zranenia. Na mieste musel zasahovať aj záchranársky vrtuľník, presné príčiny tragédie vyšetruje polícia.
K mimoriadne tragickej dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel, pri ktorej dve osoby prišli o život, došlo v nedeľu 2. augusta krátko po polnoci v obci Biel v Trebišovskom okrese. O smrteľnej zrážke informovala košická krajská polícia prostredníctvom sociálnej siete.
Prejazd do protismeru a čelná zrážka
Podľa doterajších zistení vyšetrovateľov smeroval vodič vozidla značky Peugeot 307 od obce Dobrá na Čiernu nad Tisou. Osudným sa mu stal prejazd jedným z úsekov v dedine.
Pri vjazde do obce Biel mal po prejazde ľavotočivou zákrutou prejsť do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim vozidlom Škoda Octavia Taxi,
uviedla polícia k pravdepodobnému priebehu nehody.
Tragická bilancia obetí a zranených
Následky nočnej havárie sú zdrvujúce. Záchranári mali na mieste plné ruky práce, pričom bilancia posádok v oboch zdemolovaných vozidlách je nasledovná:
- vodič vozidla značky Škoda a jeho spolujazdec sediaci na prednom sedadle utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom a zomreli,
- vodiča peugeotu musel transportovať záchranársky vrtuľník v bezvedomí priamo do košickej nemocnice,
- jeho spolujazdec bol taktiež urýchlene prevezený do nemocnice,
- ďalšie dve osoby z vozidla taxislužby utrpeli zranenia a boli prevezené do okolitých zdravotníckych zariadení.
Na mieste tragickej udalosti zasahovali v noci všetky záchranné zložky. K prípadu bol prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Presná príčina nehody, jej bližšie okolnosti, ako aj miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú momentálne predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.