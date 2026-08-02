Maďarsko čelí nevídanému energetickému problému. Pre kriticky nízku hladinu Dunaja museli odstaviť predposledný blok jadrovej elektrárne Paks. V prevádzke zostáva už len zlomok výrobnej kapacity, pričom štátu reálne hrozí historicky prvé úplné vypnutie tohto kľúčového zdroja, ktorý dodáva takmer polovicu elektriny v krajine. Úrady už vyzvali ľudí na šetrenie.
Maďarský premiér Péter Magyar v noci na nedeľu 2. augusta na sociálnych sieťach oznámil odstavenie predposledného bloku jadrovej elektrárne Paks. V prevádzke tak zostáva už len jeden reaktor, aj to len na polovičný výkon. O dramatickej situácii u našich južných susedov informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od agentúry AFP a maďarských médií.
Extrémny pokles výkonu a výzva verejnosti
Podľa premiéra Magyara bude jadrové zariadenie vyrábať už len 240 megawattov elektrickej energie z možných približne 2000 megawattov, ktoré produkuje, keď funguje na plný výkon.
V dôsledku ďalšieho poklesu hladiny Dunaja bude o 1.30 h odstavený jeden z posledných dvoch výrobných blokov Jadrovej elektrárne Paks,
vysvetlil Magyar nočné dramatické kroky vo svojom vyhlásení.
Prevádzkovateľ elektrárne už koncom týždňa upozornil, že pokračujúci pokles hladiny rieky môže viesť k úplnému odstaveniu celého komplexu približne v polovici budúceho týždňa. Podľa portálu telex.hu preto spoločnosť pristúpila k vážnym apelom:
- ak bude hladina vody naďalej klesať, odstavený bude aj posledný prevádzkovaný blok, čím sa výroba elektriny úplne zastaví,
- vedenie spoločnosti vyzvalo obyvateľov, aby sa v nasledujúcom období snažili znižovať spotrebu,
- šetriť by sa malo najmä počas večernej špičky medzi 17.00 a 22.00 h.
Historický precedens a núdzové čerpadlá
V 44-ročnej histórii tejto jadrovej elektrárne, ktorá bežne zabezpečuje približne 40 percent výroby elektriny v Maďarsku, ešte nikdy nebolo potrebné pristúpiť k jej úplnému odstaveniu. Výpadok masívnej výroby podľa konzervatívnych odhadov bude znamenať dodatočné obrovské náklady pre štátny rozpočet vo výške najmenej 50 miliárd forintov, čo predstavuje približne 137 miliónov eur.
Bezpečnosť zariadenia je však prvoradá. Úrady sa pripravili na krízový scenár údržby a chladenia reaktorov:
- aj po úplnom odstavení blokov musí zostať v prevádzke bezpečnostný chladiaci systém,
- vodohospodári preto elektrárni promptne poskytli 16 vysokovýkonných čerpadiel,
- dvanásť z nich bude pracovať nepretržite a ďalšie štyri zostanú v zálohe.