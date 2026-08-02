Sobotňajší bombový útok v centre Moskvy nebol náhodný. Všetko nasvedčuje tomu, že hlavným terčom bol veliteľ ruských vzdušno-kozmických síl Alexandr Čajko, ktorý v luxusnej reštaurácii oslavoval svoje narodeniny aj povýšenie. Oslava plná vysokopostavených generálov a predstaviteľov tajnej služby sa však skončila krviprelievaním.
Terčom bombového útoku, ku ktorému došlo v sobotu 1. augusta v reštaurácii v centre Moskvy, bol pravdepodobne veliteľ ruských vzdušno-kozmických síl Alexandr Čajko. Informovali o tom nezávislé ruské a ukrajinské médiá na základe únikov informácií a zverejnených materiálov z miesta činu.
Oslava narodenín a elitní hostia
Na videozázname z reštaurácie, ktorý získal a zverejnil ukrajinský bloger v exile Anatolij Šarij, počuť ženský hlas, ktorý odhaľuje detaily o chystanej prominentnej akcii.
Prípravy sú v plnom prúde a Alexandr má v daný deň 55 rokov,
hovorí hlas na videu. Čajko svoje 55. narodeniny reálne oslávil v pondelok 27. júla.
Podľa ruského telegramového kanála VČK-OGPU sa na súkromnej oslave v talianskej reštaurácii Balzi Rossi zúčastnili vysokopostavení predstavitelia Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), generáli ruského ministerstva obrany, poslanci a ďalší predstavitelia štátnej správy. Čajko chcel údajne spojiť oslavu svojich narodenín s oslavou vymenovania do novej funkcie, keďže veliteľom ruských vzdušno-kozmických síl sa stal len nedávno, v máji 2026.
Krvavá donáška a detaily útoku
Pri výbuchu zahynuli podľa ruského Národného protiteroristického výboru (NAK) traja ľudia. Denník Kommersant odhalil ďalšie mrazivé detaily o priebehu útoku počas prísne stráženej akcie:
- medzi tromi obeťami je pracovník bezpečnostnej služby, jeden z hostí a samotná žena, ktorá bombu priniesla,
- zranenia utrpelo viac ako 20 ľudí,
- bomba bola naplnená kovovými guľôčkami pre maximalizáciu obetí a odpálená bola na diaľku,
- žena pravdepodobne nevedela o obsahu škatule a ochranke pri vstupe tvrdila, že priniesla darček.
V prípade sa už začalo trestné stíhanie pre podozrenie, že ide o teroristický čin, hoci zatiaľ nie je jasné, či mal útok politický motív. Čajko hral pritom kľúčovú rolu pri invázii. Na začiatku ruskej agresie na Ukrajine velil jednotkám Východného vojenského okruhu, ktoré boli podľa ukrajinských úradov spájané s vojnovými zločinmi v meste Buča. O vývoji vyšetrovania informovala tlačová agentúra TASR.