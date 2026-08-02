Krvavý incident v americkom štáte Idaho. Sobotňajšia streľba v novootvorenej pobočke známeho reťazca rýchleho občerstvenia v meste Twin Falls si vyžiadala najmenej tri obete a ďalších zranených. Medzi mŕtvymi by mal byť aj samotný strelec, pričom polícia v súčasnosti intenzívne pátra po jeho identite a motíve tohto tragického činu.
Pri streľbe v reštaurácii s rýchlym občerstvením v meste Twin Falls v americkom štáte Idaho zahynuli v sobotu 1. augusta najmenej traja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Polícia uviedla, že mŕtvy je aj muž podozrivý zo streľby. Zatiaľ však nie je úplne jasné, či je zarátaný medzi tri spomínané obete.
Panika v nákupnej zóne
Polícia začala na mieste zasahovať po hlásení o strelcovi v okolí reštaurácie približne o 14.30 h miestneho času. K streľbe došlo v mimoriadne rušnej obchodnej zóne, kde sa okrem reštaurácie nachádzajú veľké obchodné prevádzky a kino.
Zábery zverejnené miestnymi médiami zachytávajú ľudí, ako v obrovskej panike utekajú z reštaurácie na parkovisko. Na jednom zo záznamov vidno priamo muža so strelnou zbraňou. Veliteľ miestnej polície Matthew Hicks uviedol, že vyšetrovatelia aktuálne zisťujú presnú totožnosť podozrivého a jeho možný motív. Hovorca mesta Josh Palmer k celkovej bilancii tragédie pripustil smutnú skutočnosť.
Počet zranených sa môže ešte zvýšiť,
uviedol hovorca pre médiá, čím naznačil, že situácia na mieste bola mimoriadne neprehľadná a chaotická.
Séria útokov v USA pokračuje
Tragédia zasiahla reštauráciu In-N-Out Burger, ktorá svoju pobočku v Twin Falls otvorila len nedávno, 24. júla. Ide pritom o štvrtú prevádzku tohto známeho kalifornského reťazca otvorenú v Idahu. Samotné mesto Twin Falls má približne 56-tisíc obyvateľov a leží na juhu štátu, asi 290 kilometrov juhovýchodne od mesta Boise.
Sobotňajšia streľba sa bohužiaľ zaradila do znepokojujúcej série násilných útokov, ku ktorým v posledných mesiacoch došlo na bežných verejných miestach v Spojených štátoch, ako sú napríklad:
- festivaly jedla,
- verejné sprievody a bohoslužby,
- rôzne lokálne komunitné podujatia.
O krvavom incidente a aktuálnom stave vyšetrovania informovali v nedeľu 2. augusta tlačové agentúry AP a TASR s odvolaním sa na vyjadrenia miestnych úradov.