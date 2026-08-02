Saudská Arábia bije na poplach pred ďalšou eskaláciou napätia na Blízkom východe. Korunný princ Muhammad bin Salmán v mimoriadnom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyjadril vážne obavy z plánovaných útokov USA na Irán. Rijád sa bojí, že prípadná iránska odveta by mohla zdevastovať kľúčovú energetickú infraštruktúru v celom regióne.
Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán v telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v sobotu 1. augusta vyjadril obavy z možnej ďalšej eskalácie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Rozhovor sa uskutočnil v čase, keď Trump zvažuje nové útoky proti islamskej republike. O priebehu komunikácie ako prvý informoval americký portál Axios.
Obavy z odvety a diplomatické snahy
Saudská Arábia sa podľa zdrojov z prostredia diplomacie obáva, že ak by Spojené štáty zaútočili na iránsku energetickú infraštruktúru alebo vykonali rozsiahle útoky na ďalšie kľúčové zariadenia, Teherán by mohol tvrdo reagovať. Odveta by mohla zahŕňať útoky na energetickú infraštruktúru kráľovstva a ďalších krajín Perzského zálivu.
Rijád však zároveň vyzýva Washington a Teherán, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu a pokúsili sa ukončiť konflikt, ktorý trvá už päť mesiacov,
približujú aktuálny mierový postoj kráľovstva diplomatické zdroje.
Spolupráca oboch spojencov je však naďalej veľmi úzka, čo potvrdzujú aj vojenské a diplomatické kroky z posledných dní:
- Saudská Arábia sa začiatkom tohto týždňa pripojila k Spojeným štátom pri útokoch na viaceré logistické a zbrojné zariadenia v Iraku,
- tieto ciele priamo využívajú milície, ktoré sú podporované Iránom,
- korunný princ zároveň vyslal do Washingtonu svojho brata, saudskoarabského ministra obrany Chálida bin Salmána,
- ten sa osobne stretol s Trumpom a viceprezidentom J. D. Vanceom, aby spolu rokovali o stratégii voči Iránu.
Mlčanie Bieleho domu
Korunný princ a de facto vládca Saudskej Arábie sa počas sobotňajšieho telefonátu snažil od Trumpa získať bližšie informácie o možných nových krokoch a vojenských plánoch, ktoré Spojené štáty zvažujú voči Iránu. Biely dom sa k obsahu telefonátu bezprostredne po jeho skončení nevyjadril.
O rozhovore a detailoch saudskoarabských obáv informovala v nedeľu 2. augusta tlačová agentúra AP s odvolaním sa na osobu oboznámenú s obsahom telefonátu.