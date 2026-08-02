Francúzsko si môže po týždňoch ničivých lesných požiarov aspoň čiastočne vydýchnuť. Plamene, ktoré zdevastovali desaťtisíce hektárov pôdy a vynútili si masívne evakuácie, sú momentálne pod kontrolou úradov. Stabilizáciu situácie potvrdil aj premiér, no záchranári zostávajú naďalej v pohotovosti, keďže niektoré ohniská ešte nie sú úplne zlikvidované.
Lesné požiare, ktoré v uplynulých týždňoch zasiahli rozsiahle oblasti Francúzska, sú v súčasnosti pod kontrolou. V rozhovore pre týždenník La Tribune Dimanche to uviedol premiér Sébastien Lecornu.
Stabilizácia pri Bordeaux a obrovské škody
Situácia sa stabilizovala viac než týždeň po tom, čo pri meste Bordeaux vypukol najväčší lesný požiar vo Francúzsku od roku 1949. Lecornu v rozhovore potvrdil, že v okolí Bordeaux sa situácia vrátila do stabilnejšej fázy, čo už skôr verejne naznačil aj minister vnútra Laurent Nuňez. Oheň v departemente Gironde mal katastrofálne následky:
- zničil 42-tisíc hektárov cenného borovicového lesa,
- plamene pohltili a zdevastovali približne 240 domov,
- z 224-tisíc evakuovaných obyvateľov sa väčšina už mohla vrátiť domov, pričom návrat ostatných bude možný až po úplnom uhasení.
Ak by sa podmienky zmenili, okamžite by sme obnovili potrebné preventívne opatrenia,
povedal Lecornu k ďalšiemu postupu vlády a záchranných zložiek.
Podľa miestnych obyvateľov mohla požiar spôsobiť iskra zo stroja na odstraňovanie krovia, úrady to však zatiaľ oficiálne nepotvrdili. Prefektka regiónu Gironde Sophie Brocasová zdôraznila, že ak je požiar pod kontrolou, neznamená to, že je automaticky uhasený. V oblasti podľa nej zostávajú stále dve rizikové ohniská.
Plamene rýchlejšie ako kôň a podpaľači vo väzbe
V departemente Var na juhovýchode Francúzska hasiči zastavili postup rýchlo sa šíriaceho požiaru, ktorý vypukol v piatok 31. júla. Silný vietor podľa tamojšieho prefekta Simona Babreho spôsoboval, že plamene sa šírili rýchlejšie než cválajúci kôň. Situáciu označil za mimoriadne neistú. V tomto regióne zhorelo v júli už 5 600 hektárov pôdy a medzi narýchlo evakuovanými bol tento týždeň dokonca aj známy herec George Clooney s manželkou Amal.
Podľa aktuálnych údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) zachvátili vo Francúzsku požiare od začiatku roka už 92-tisíc hektárov pôdy, čo je najviac za posledné dve desaťročia. V polovici júla zničil oheň aj časť vzácneho lesa Fontainebleau neďaleko Paríža, ktorý je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. Polícia v súvislosti s masívnymi požiarmi doteraz zadržala 308 osôb, z toho 33 zostáva vyšetrovaných vo väzbe. O vývoji situácie informovala v sobotu 1. augusta tlačová agentúra AFP.