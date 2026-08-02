Výbuch, ktorý v sobotu otriasol luxusnou reštauráciou v centre Moskvy, nebol náhodnou nehodou. Ruské úrady potvrdili, že išlo o cielený bombový útok s využitím podomácky vyrobenej trhaviny. Explózia si vyžiadala tri ľudské životy a desiatky zranených, pričom skutočný motív a cieľ činu zostávajú predmetom vyšetrovania a špekulácií.
Výbuch, ku ktorému došlo v sobotu 1. augusta večer v reštaurácii v centre Moskvy, bol bombový útok a spôsobilo ho po domácky vyrobené výbušné zariadenie. O týchto skutočnostiach oficiálne informoval ruský Národný protiteroristický výbor (NAK).
Obete a desiatky zranených
Zatiaľ nie je úplne jasné, či mal tento pokus o útok politický motív, hoci sa v prvých hodinách spočiatku špekulovalo iba o možnom výbuchu plynu. Okolie miesta incidentu polícia okamžite hermeticky uzavrela. Pri výbuchu prišli o život traja ľudia. NAK neskôr spresnil, kto sa stal obeťou tohto tragického incidentu a aké sú jeho následky:
- zomrela neznáma žena, ktorá bombu do objektu údajne sama priniesla,
- o život prišiel aj pracovník bezpečnostnej služby, ktorý sa snažil zabrániť konaniu útočníčky,
- treťou obeťou sa stal jeden z hostí reštaurácie,
- zranených bolo celkovo 21 ľudí, pričom až 17 z nich je v kritickom stave.
Záhadná súkromná akcia
Podľa známeho telegramového kanálu Baza explózia nastala v reštaurácii Balzi Rossi, ktorá sa nachádza priamo na Kudrinskom námestí na prízemí výškovej budovy zo Stalinovej éry.
Podnik bol v čase výbuchu uzavretý pre súkromné podujatie. Charakter tejto akcie nie je oficiálne známy. Niektoré telegramové kanály uvádzajú, že išlo o svadbu približne pre 50 hostí, iné zdroje však tvrdia, že sa tam oslavovali narodeniny generála ruských ozbrojených síl.
Šéfkuchár reštaurácie Balzi Rossi Carmine Alfieri sa prostredníctvom platformy Instagram poďakoval ľuďom za ich podporu po výbuchu. Doplnil, že personál podniku je v bezpečí, a incident prekvapivo zľahčil.
To, čo sa stalo, bol len menší problém pri vchode do reštaurácie,
uviedol šéfkuchár na margo smrteľnej explózie.
Zrušený festival a historický kontext
Moskovský dopravný úrad v priamej reakcii na výbuch v reštaurácii oznámil, že plánovaný Nočný cyklistický festival na Sadovom okruhu sa z nepredvídaných dôvodov okamžite presúva na iný termín.
V Moskve sa v minulosti odohralo niekoľko teroristických útokov. Od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 sa ukrajinská tajná služba prihlásila, alebo bola priamo obvinená, z niekoľkých atentátov či pokusov o atentát na ruských vojenských dôstojníkov a verejne známe osobnosti podporujúce tento vojnový konflikt. O moskovskom útoku informovali medzinárodné agentúry DPA a AFP.