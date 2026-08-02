Zdrvujúca tragédia v juhoamerickom Peru. Pri havárii malého vyhliadkového lietadla zahynulo 13 ľudí vrátane európskych turistov. Stroj smeroval k slávnym obrazcom na planine Nazca, no krátko po štarte vyslal tiesňový signál. Miestne úrady už potvrdili národnosť obetí, pričom presná príčina nešťastia sa naďalej vyšetruje.
Pri páde malého lietadla v Peru zahynulo celkovo 13 ľudí vrátane turistov z Talianska, Nemecka a Španielska. Lietadlo ich prepravovalo na vyhliadkový let nad slávnymi geoglyfmi na planine Nazca. O tragickej udalosti informovala v nedeľu 2. augusta rozhlasová stanica RPP.
Miestne úrady už potvrdili 13 obetí nehody,
citovala stanica RPP prvé oficiálne stanoviská k leteckému nešťastiu.
Národnosti obetí a tiesňový signál
Lietadlo vyslalo tiesňový signál približne hodinu po odlete z letiska v meste Pisco, odkiaľ sa vydalo na vyhliadkový let nad obrazcami. Na palube zrúteného stroja sa podľa zverejnených informácií nachádzali tieto osoby:
- sedem turistov z Talianska,
- dvaja občania Nemecka,
- dvaja turisti zo Španielska,
- dvaja peruánski piloti.
Lietadlo prevádzkovala peruánska spoločnosť Aerodiana, ktorá podľa svojej webovej stránky ponúka vyhliadkové lety nad planinou Nazca už 14 rokov. Pri svojich letoch štandardne používa stroje typu Cessna Grand Caravan. Príčina tejto tragickej nehody je momentálne predmetom intenzívneho vyšetrovania úradov.
Záhady planiny Nazca
Turistami masovo vyhľadávané geoglyfy na planine Nazca sú rozsiahle obrazce vytvorené na juhu Peru približne pred 1500 až 2000 rokmi. Zobrazujú rôzne zvieratá, rastliny i zložité geometrické tvary.
Ich presný účel dodnes nie je historikom úplne známy, pravdepodobne však úzko súviseli s náboženskými rituálmi tamojších predkolumbovských kultúr. Tieto unikátne geoglyfy sú pre svoju obrovskú historickú hodnotu od roku 1994 zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. O nešťastí informovala tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodnej agentúry AFP.