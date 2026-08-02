Českým zdravotníctvom otriaslo podozrenie na mimoriadne nebezpečnú nákazu. Ženu, ktorá sa vrátila z turistického pobytu v africkej Ugande, museli v špeciálnom bioboxe previezť do pražskej nemocnice. Hoci mala horúčky a existuje podozrenie na hemoragickú horúčku, ministerstvo zdravotníctva upokojuje verejnosť, že riziko potvrdenia nákazy je veľmi nízke.
U ženy, ktorá sa vrátila do Česka z Ugandy, vzniklo podozrenie na vysoko nebezpečné infekčné ochorenie vrátane hemoragickej horúčky. Záchranári ju v sobotu 1. augusta popoludní previezli v špeciálnom bioboxe z Fakultnej nemocnice Hradec Králové priamo na infekčnú kliniku pražskej Fakultnej nemocnice Bulovka.
Príkladná reakcia pacientky a prevoz v bioboxe
O aktuálnej situácii informoval český spravodajský web Novinky.cz, ktorý sprostredkoval aj kľúčové stanovisko Ministerstva zdravotníctva ČR. Úrady sa snažia zabrániť zbytočnej panike.
Pravdepodobnosť potvrdenia nákazy je nízka a verejnosti nehrozí žiadne riziko,
upokojuje rezort zdravotníctva vo svojom vyhlásení.
Samotnú ženu previezol špeciálny záchranársky tím za prísnej asistencie hasičov. Podľa ministerstva bola pacientka v Ugande na bežnom turistickom zájazde, pričom navštívila oblasti vzdialené približne 700 kilometrov od epicentra šírenia infekčného ochorenia ebola. Väčšinu času trávila v národných parkoch a počas organizovaného zájazdu neprišla do užšieho kontaktu s miestnymi obyvateľmi.
Pacientka mala po návrate horúčku, zachovala sa však mimoriadne zodpovedne. Jej postup bol nasledovný:
- pred návštevou zdravotníckeho zariadenia najprv telefonicky kontaktovala lekárov,
- informovala ich o svojich príznakoch a nedávnom pobyte v zahraničí,
- zdravotníci vďaka tomu mohli včas prijať potrebné opatrenia, aby zabránili prípadnému ohrozeniu personálu a verejnosti.
Testy v Berlíne a cestovné varovanie
Niektoré odobraté vzorky pacientky odošle česká nemocnica na špecializované vyšetrenie do Kochovho inštitútu v nemeckom Berlíne. Výsledky týchto testov by mohli byť známe už v nedeľu 2. augusta dopoludnia.
Lekári upozorňujú, že medzi vysoko nebezpečné nákazy patria okrem eboly aj rôzne iné hemoragické horúčky či horúčka dengue. Samotnú diagnostiku môže v prvých fázach výrazne komplikovať práve podobnosť ich prvotných príznakov. Vzhľadom na to, že v pohraničných oblastiach Ugandy s Konžskou demokratickou republikou (KDR) sa nedávno vyskytli prípady eboly, Ministerstvo zahraničných vecí ČR v súvislosti s nákazou dôrazne varuje pred cestami do tejto africkej oblasti.