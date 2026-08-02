Filmový a televízny svet zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 80 rokov zomrel americký herec Vincent Pastore, ktorého preslávila najmä kultová postava Salvatoreho „Big Pussyho“ Bonpensiera v legendárnom seriáli Sopranovci. Uznávaný umelec skonal vo svojom dome v New Yorku, pričom za sebou zanechal bohatú kariéru prepojenú s mafiánskymi úlohami aj hudbou.
Vo veku 80 rokov zomrel americký herec Vincent Pastore, známy najmä úlohou Salvatoreho „Big Pussyho“ Bonpensiera v populárnom seriáli Sopranovci (The Sopranos). Pastore, ktorý dlhodobo žil v newyorskej štvrti Bronx, zomrel vo svojom dome. O jeho úmrtí informoval verejnosť v sobotu 1. augusta jeho agent Robert Attermann.
Zomrel pokojne doma. Presná príčina jeho úmrtia zatiaľ nie je známa,
uvádza sa v stanovisku zástupcov zosnulého herca.
Životná rola a zrada seriálovej mafie
Pastore sa celosvetovo preslávil v roku 1999, keď získal kľúčovú úlohu Bonpensiera, najlepšieho priateľa mafiánskeho bossa Tonyho Soprana. Jeho postava sa neskôr v deji stala informátorom Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), čím výrazne ohrozila fungovanie mafie v New Jersey.
Zďaleka to však nebol jeho jediný herecký počin. Objavil sa aj v ďalších mimoriadne úspešných projektoch:
- účinkoval v populárnom kriminálnom seriáli Zákon a poriadok (Law & Order),
- zahral si v kultovom filme slávneho režiséra Martina Scorseseho Mafiáni (Goodfellas) z roku 1990,
- neskôr stvárnil viacero postáv v rôznych príbehoch o mafii a organizovanom zločine.
Najväčšiu popularitu mu však definitívne priniesol seriál Sopranovci, ktorý mal šesť úspešných pokračovaní. Za stvárnenie komplexnej a obľúbenej mafiánskej postavy získal Pastore obrovské uznanie od kritikov aj divákov, vďaka čomu ho v roku 2016 slávnostne uviedli na Bronxský chodník slávy.
Námorníctvo, hudba a cesta k herectvu
Umelec sa popri herectve aktívne venoval aj hudbe. Bol frontmanom hudobnej skupiny Gangster Squad, ktorá vystupovala najmä v menších kluboch v New Yorku, New Jersey a Connecticute. Jeho životná cesta k herectvu bola rovnako pestrá ako jeho úlohy:
- narodil sa priamo v Bronxe a vyrastal v neďalekom meste New Rochelle v štáte New York,
- v mladosti slúžil v americkom námorníctve a študoval na Pace University,
- pred hereckou kariérou pracoval v nočných kluboch,
- k hraniu vo filmoch sa dostal aj vďaka priateľstvu so známymi hercami Mattom a Kevinom Dillonovcami.
O úmrtí uznávaného herca informovala vo svojom spravodajstve americká televízia NBC.