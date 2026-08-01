Ďalší tragický víkend vo Vysokých Tatrách. Poľský horolezec zahynul po páde v oblasti Východnej Žeruchovej veže. Napriek rýchlej reakcii záchranárov, nasadeniu vrtuľníka a okamžitej laickej resuscitácii sa 37-ročnému mužovi už, žiaľ, nedalo pomôcť.

Vo Vysokých Tatrách v sobotu 1. augusta popoludní po páde zahynul 37-ročný poľský horolezec. K tragickej udalosti došlo v oblasti Východnej Žeruchovej veže.

Pád na obľúbenej trase a záchranná akcia

Operačné stredisko tiesňového volania Horskej záchrannej služby (HZS) prijalo na linke 112 informáciu o výpadku horolezca v známej lezeckej línii nazývanej Cesta cez knihu. Oznamovateľka s ním však bezprostredne po páde nemala žiaden kontakt. O súčinnosť bola okamžite požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu. Tá na heliporte v Starom Smokovci vyzdvihla na palubu vrtuľníka horského záchranára, ktorý letel spolu s lekárom VZZS priamo na miesto nešťastia.

Horskí záchranári k dramatickým chvíľam pred ich príchodom uviedli dôležité detaily.

Medzičasom sa oznamovateľke podarilo dostať k mužovi a podľa inštruktáže operátorky linky 155, ktorá bola spojená do hovoru, bola začatá telefonicky riadená laická kardiopulmonálna resuscitácia (KPR),

priblížila priebeh záchrany HZS.

Defibrilátor z chaty a smutný záver

Z Chaty na Zelenom plese vyrazil na miesto nešťastia aj obetavý zamestnanec chaty s AED defibrilátorom. Záchranná akcia mala napokon zdrvujúci záver:

  • napriek obrovskej snahe všetkých zúčastnených mohol lekár u 37-ročného poľského horolezca konštatovať už iba smrť,
  • telesné pozostatky boli následne zvezené vrtuľníkom Letky Ministerstva vnútra SR na heliport do Starého Smokovca,
  • tam boli odovzdané príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcemu lekárovi.

O smutnej udalosti a podrobnom priebehu zásahu informovala verejnosť Horská záchranná služba vo svojej oficiálnej správe.