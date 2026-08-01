Európa nateraz zastavila migračnú vlnu zo španielskej exklávy Ceuta. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová potvrdila, že žiadny z desaťtisícov migrantov neprenikol hlbšie do Európskej únie a drvivá väčšina sa vrátila do Maroka. Kým v Bruseli chystajú mimoriadne rokovania ministrov, v samotnej Ceute hrozia pre aktivity krajnej pravice nepokoje a v Maroku silnie kritika domácich inštitúcií.
Žiadnemu z približne 60-tisíc migrantov, ktorí v uplynulých dňoch vstúpili na územie španielskej exklávy Ceuta, sa nepodarilo dostať do pevninského Španielska ani do ďalších krajín Európskej únie (EÚ). Drvivá väčšina z nich sa totiž vrátila späť do Maroka. Na sociálnej sieti X to v sobotu 1. augusta uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. O jej vyjadreniach informovala britská televízia Sky News.
Ochrana hraníc a mimoriadne rokovania
Šéfka európskej exekutívy vysvetlila postoj Bruselu k aktuálnemu dianiu a pripomenula dôležitosť existujúcich mechanizmov na ochranu vonkajších hraníc.
Európska únia má pre takéto prípady zavedený účinný systém, ktorý však treba ďalej posilňovať. Zdôrazňujem potrebu ostražitosti na všetkých vstupných bodoch a mimoriadne úzkej koordinácie medzi orgánmi európskych krajín,
vyjadrila sa von der Leyenová k medzinárodnej spolupráci.
Dodala tiež, že o vypätej situácii v Ceute už podrobne rokovala s eurokomisárom pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnusom Brunnerom, ako aj s eurokomisárkou pre Stredomorie Dubravkou Šuicovou. Krízovým riadením a udalosťami na španielsko-marockých hraniciach sa budú hneď v utorok 4. augusta na mimoriadnom zasadnutí venovať aj ministri vnútra členských krajín EÚ.
Hrozba násilností a vyšetrovanie v Maroku
Zatiaľ čo politici hľadajú riešenia na európskej úrovni, priamo v španielskej exkláve rastie obrovské napätie. Miestni obyvatelia sa pre britskú televíziu vyjadrili, že majú veľké obavy z otvorených násilností v uliciach.
- španielska krajne pravicová organizácia Núcleo Nacional vyzvala svojich podporovateľov na protest,
- demonštranti sa majú zhromaždiť v sobotu 1. augusta večer na námestí Plaza de los Reyes v Ceute,
- cieľom je protest proti zradnej španielskej vláde a výzva na obranu územia exklávy.
Vývoj na druhej strane hranice je rovnako turbulentný. Organizácia Marocké združenie pre ľudské práva (AMDH) vyzvala podľa agentúry AFP na okamžité a nezávislé vyšetrovanie príčin masového príchodu migrantov. Ostro kritizovala znepokojujúce mlčanie marockých inštitúcií, ktoré sa k situácii vôbec verejne nevyjadrili. Tento prístup podľa aktivistov priamo prispelo k príchodu ďalších ľudí na sever krajiny. AMDH tvrdí, že marocký štát nesie plnú zodpovednosť za vzniknutú situáciu, ktorú od začiatku podnietila obrovská nespokojnosť verejnosti s domácou politikou.