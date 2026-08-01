Slovensko čaká extrémne náročná nedeľa. Zatiaľ čo juh krajiny potrápia teploty presahujúce 38 stupňov Celzia, sever a severozápad sa musia pripraviť na silné búrky s krupobitím. Úrady varujú pred vážnymi zdravotnými rizikami, hroziacimi kolapsmi a apelujú na dodržiavanie pitného režimu i opatrnosť pred požiarmi.
Horúčavy budú tvrdou realitou na väčšine územia Slovenska aj v nedeľu 2. augusta. Výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pred vysokými teplotami neplatí len pre severné okresy, kde sa však naopak môžu vyskytnúť nebezpečné búrky.
Extrémy na juhu a búrky na severe
Najvážnejšia situácia bude na juhu Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. V okresoch Komárno, Nové Zámky, Levice, Krupina, Veľký Krtíš a Lučenec môže teplota vystúpiť v nedeľu popoludní nad 38 stupňov Celzia, pričom pre tieto oblasti platí najvyššia výstraha tretieho stupňa. V ostatných častiach krajiny je situácia nasledovná:
- vo väčšine okresov v južnej polovici Slovenska platí druhý stupeň výstrahy s teplotami nad 35 stupňov Celzia,
- na krajnom západe, Horehroní, Spiši i v okresoch horného Zemplína platí základná výstraha pre teploty nad 33 stupňov Celzia,
- severozápad a sever (Kysuce, Orava, Turiec, Liptov) zasiahnu v druhej polovici dňa búrky,
- hrozia prudké lejaky, nárazy vetra s rýchlosťou 65 až 85 km/h a padanie krúp.
Meteorológovia v súvislosti s búrkami upozorňujú na riziko lokálnych povodní, zvýšenie vodných hladín i poškodenie majetku a vegetácie.
Zdravotné riziká a dôležitá prevencia
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria najmä deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí pacienti. Úrad varuje pred fatálnymi následkami pobytu na slnku.
Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,
uvádza sa vo varovaní ÚVZ.
Záchranári a zdravotníci odporúčajú počas horúčav dodržiavať niekoľko dôležitých zásad:
- dôsledné dodržiavanie pitného režimu, a to aj v prípade, že nepociťujete smäd,
- obmedzenie fyzickej aktivity a minimalizovanie pobytu vonku na priamom slnku,
- konzumácia ľahšej stravy a nosenie správneho oblečenia vrátane prikrývok hlavy,
- deti a domáce zvieratá nesmú v žiadnom prípade zostať v zaparkovaných autách.
Ak ľudia pocítia slabosť či závraty, mali by okamžite vyhľadať pomoc. Úrady na záver pripomínajú, že extrémne vysoké teploty a pretrvávajúce sucho výrazne zvyšujú aj celkové riziko vzniku požiarov.