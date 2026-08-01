Maďarský Paks aj rumunská Cernavodă museli koncom júla 2026 pre rekordne nízky Dunaj obmedziť výrobu, slovenské jadrové elektrárne bežia bez obmedzení. Rozdiel nie je v type reaktora ani v množstve potrebnej vody. Je v tom, kam elektráreň odvádza odpadové teplo: do rieky alebo do vzduchu.
V areáli elektrárne Paks bola koncom júla 2026 v Dunaji voda. Podľa prevádzkovateľa jej bolo aj dosť na chladenie blokov. Problém bol banálnejší a neriešiteľnejší zároveň: hladina klesla pod úroveň sacích hrdiel čerpadiel, ktoré ju do elektrárne dopravujú. Čerpadlá jednoducho nemali z čoho brať.
Rieka pri Paksi dosiahla 27. júla 2026 hodnotu mínus 106 centimetrov, čo bolo najnižšie číslo v histórii merania na tomto mieste. Elektráreň postupne znižovala výkon a k 1. augustu 2026 vyrábala už len 480 megawattov namiesto obvyklých približne 2 000. V rovnakom čase odstavila Rumunsko prvý blok elektrárne Cernavodă a druhý ponechala v prevádzke len na základe nočnej analýzy prevádzkových parametrov. Slovenské elektrárne medzitým oznámili, že v Mochovciach ani v Jaslovských Bohuniciach nezaznamenali obmedzenie výroby pre nedostatok vody.
Kam s dvoma tretinami energie
Každá parná elektráreň, či už jadrová, uhoľná alebo plynová, premení na elektrinu len časť tepla. Podľa prehľadu World Nuclear Association sa zhruba dve tretiny energie pri parnom cykle stratia a musia sa niekam odviesť. Toto teplo nemá nič spoločné s rádioaktivitou. Chladiaca voda v poslednom okruhu sa s jadrovou časťou elektrárne nestretne, ochladzuje iba kondenzátor v strojovni.
Práve tu sa cesty elektrární rozchádzajú. Existujú tri spôsoby, ako sa tepla zbaviť: prietočné chladenie riečnou alebo morskou vodou, chladenie s chladiacimi vežami a suché chladenie vzduchom. To tretie je pri veľkých blokoch zriedkavé a drahé.
Prietočné chladenie: lacné, ale závislé od rieky
Pri prietočnom chladení sa voda z rieky prečerpá cez kondenzátor a o niekoľko stupňov teplejšia sa vráti späť. Spotrebuje sa jej minimum, ale odoberá sa jej obrovské množstvo. Pre britský blok s výkonom 1 600 megawattov sa uvádza potreba približne 90 kubických metrov za sekundu. Paks pri prevádzke potrebuje podľa vlastného vyjadrenia okolo 100 kubických metrov za sekundu.
Tento systém má dva citlivé body. Prvým je teplota. Prevádzkovateľ má v povolení limit na to, ako teplú vodu smie vypúšťať späť, spravidla okolo 30 stupňov Celzia, prípadne limit na rozdiel teplôt medzi vtokom a výtokom. Keď je rieka v horúčavách sama príliš teplá, elektráreň musí znížiť výkon, aby limit dodržala. Presne to sa dialo v Paksi v júni a júli 2026 a to isté sa deje vo Francúzsku, kde EDF koncom júla 2026 dočasne odstavila tri bloky a ďalších osem prevádzkovala so zníženým výkonom.
Druhým bodom je samotná hladina. Tá nemá s teplotou nič spoločné, ide o čistú mechaniku. Ak voda klesne pod úroveň nasávania, čerpadlá prestanú fungovať bez ohľadu na to, koľko vody v koryte ešte tečie.
Zaujímavý je pomer, ktorý uviedol prevádzkovateľ Paksu. Kým bežiace bloky potrebujú spomínaných 100 kubických metrov za sekundu, na udržiavanie chladenia štyroch odstavených blokov stačí maximálne 2,5 kubického metra za sekundu. Odstavenie teda problém s vodou takmer odstráni, cenou je zastavenie výroby elektriny.
Chladiace veže: teplo odchádza do vzduchu
Mochovce aj Jaslovské Bohunice majú v treťom okruhu chladiace veže. Tá istá voda v nich obieha dokola a ochladzuje sa najmä odparovaním: časť sa zmení na paru, ktorá odnesie väčšinu tepla, a zvyšok sa vracia späť do kondenzátora. Biele oblaky nad vežami sú skondenzovaná vodná para, nie dym.
Rozdiel v odbere vody je zásadný. Kým prietočne chladený blok s výkonom 1 600 megawattov potrebuje okolo 90 kubických metrov za sekundu, ten istý blok s chladiacimi vežami vystačí približne s dvoma. Elektráreň síce stále musí odniekiaľ brať doplňovaciu vodu, ale hovoríme o desiatkach prípadov menšom množstve.
Zdrojom pre Mochovce je vodné dielo Veľké Kozmálovce na Hrone, pre Jaslovské Bohunice vodná nádrž Sĺňava na Váhu, ktorá má podľa Slovenských elektrární k dispozícii aj náhradný odberný objekt na kanáli Dudváh. Ide teda o odber z nádrží, nie priamo z voľne tečúcej rieky, čo je ďalšia vrstva ochrany pred krátkodobými výkyvmi.
Prečo teda nemá veže každý
Odpoveď je kombináciou peňazí, účinnosti a geografie. Chladiace veže sú investične podstatne drahšie a znižujú celkovú účinnosť elektrárne približne o 2 až 5 %. To znamená trvalo menej vyrobenej elektriny z rovnakého paliva.
Zároveň platí paradox, ktorý sa v diskusiách stráca. Veže síce vody odoberajú oveľa menej, ale spotrebujú jej viac. Voda odparená do atmosféry sa do rieky nevráti, kým pri prietočnom chladení sa vracia takmer všetka. Spotreba pri vežiach býva zhruba dvojnásobná oproti priamemu chladeniu.
Rozhodujúca je preto poloha. Elektráreň pri mori alebo pri veľkom toku, akým je Dunaj, si historicky mohla dovoliť lacnejšie riešenie. Elektráreň vo vnútrozemí pri Hrone alebo pri Váhu si ho dovoliť nemohla, tam bola voľba chladiacich veží jediná možná. Slovenská odolnosť voči suchu tak nie je výsledkom lepšej predvídavosti, ale dôsledkom toho, že slovenské elektrárne stoja pri malých riekach.
Ani veže nie sú zárukou navždy
Odolnosť nie je absolútna. Vysoké teploty vzduchu zhoršujú účinnosť odparovania, a teda aj dosiahnuteľný výkon. Slovenské elektrárne to samy pripúšťajú s tým, že nejde o faktor obmedzujúci bezpečnú prevádzku ani dodávky do siete. Ak by však vyschli aj zdrojové nádrže, problém by nastal aj tu, len neskôr ako pri prietočnom chladení.
Prevádzkovateľ Paksu navyše upozorňuje, že za rekordne nízkou hladinou nestojí len klíma. Druhým faktorom je zahlbovanie koryta Dunaja, ku ktorému prispeli vodné diela na hornom toku zadržiavajúce splaveniny a dlhodobá prax bagrovania dna. Elektráreň už začala práce na znížení sacích potrubí a podľa vlastného odhadu bude o niekoľko rokov schopná vyrábať aj pri nižšej hladine, ako je tá súčasná.
Pre slovenského čitateľa má situácia dva praktické rozmery. Jadro tvorilo podľa analýzy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v roku 2025 zhruba 64 % hrubej výroby elektriny na Slovensku, takže jeho stabilita rozhoduje o domácej bilancii. Zároveň sme súčasťou prepojeného regionálneho trhu. Ak Maďarsko a Rumunsko naraz stratia veľkú časť výroby, prejaví sa to na cenách elektriny v celom regióne bez ohľadu na to, ako spoľahlivo bežia bloky v Mochovciach.