Slovensko je pripravené podať pomocnú ruku susednému Maďarsku, ktorému pre kritický nedostatok chladiacej vody z Dunaja hrozí odstavenie jadrovej elektrárne Paks 1. Kým maďarská vláda rieši hroziaci energetický výpadok, premiér Robert Fico ubezpečil občanov, že slovenské atómové elektrárne fungujú bez problémov a v prípade potreby sme pripravení zasiahnuť.
Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť blížiacu sa energetickú krízu. Na sociálnej sieti to deklaroval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Paks 1. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im na našom území nehrozí.
Slovenské elektrárne sú v bezpečí
Pravdepodobnosť odstavenia celej jadrovej elektrárne Paks 1 z dôvodu nedostatku dunajskej vody na chladenie vystaví Maďarsko bezprecedentnej krízovej energetickej situácii,
upozornil Fico na vážnosť situácie u našich južných susedov.
Oznámil tiež, že v sobotu 1. augusta hovoril s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) i generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Slovenských elektrární Branislavom Strýčkom.
Slovenské atómové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach nie sú vzhľadom na iné technické riešenie chladenia reaktorov vystavené žiadnej krízovej situácii a sú v prevádzke v plánovanom rozsahu,
dodal po rozhovoroch slovenský premiér a upokojil tak verejnosť ohľadom bezpečnosti domácich zdrojov.
Kritický stav Dunaja a kroky maďarskej vlády
Situácia s dodávkami elektrickej energie sa v Maďarsku rapídne skomplikovala po tom, ako v uplynulých dňoch až týždňoch výrazne klesla hladina rieky Dunaj. Jej voda totiž priamo slúži na chladenie reaktorov v jadrovej elektrárni Paks. V dôsledku tohto stavu museli pristúpiť k viacerým krízovým opatreniam a analýzam:
- znížili výkon reaktorov, pričom súčasná výroba je len na úrovni 480 megawattov v porovnaní s bežnými 2000 megawattmi,
- pracovná skupina maďarského kabinetu v súčasnosti preveruje dostupné kapacity iných elektrární a možnosti dovozu elektrickej energie,
- zaoberá sa očakávanými dennými objemami spotreby elektriny a možnosťami znižovania jej odberu v krajine,
- analyzuje stav vodného hospodárstva a pripravuje možné scenáre na najbližšie dni.
Na sociálnej sieti o týchto krokoch informoval maďarský premiér Péter Magyar.