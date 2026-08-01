V bratislavskom Ružinove došlo k nebezpečnej zrážke, pri ktorej vlak zachytil cyklistu. Muž podľa polície ignoroval spustené závory aj červenú zvukovú signalizáciu na priecestí. S bolestivým zranením nohy skončil v rukách zdravotníkov. Polícia v tejto súvislosti opäť apeluje na verejnosť, aby zbytočne nehazardovala so svojimi životmi.
Na železničnom priecestí Na piesku v bratislavskom Ružinove zachytil v sobotu 1. augusta vlak cyklistu. Okolnosti a presné príčiny zrážky momentálne intenzívne vyšetruje polícia.
Zatvorené rampy ho nezastavili
Polícia bezprostredne po nehode zverejnila prvotné zistenia o hrubom porušení dopravných predpisov, ktoré viedli k samotnému nešťastiu.
Podľa doterajších informácií cyklista nerešpektoval červený výstražný signál ani spustené rampy na priecestí a prechádzal cezeň práve v čase, keď týmto úsekom prechádzal vlak,
informujú policajti o šokujúcom hazarde prostredníctvom sociálnej siete.
Rýchly sled udalostí a zranenia
Situácia sa na trati zomlela v priebehu niekoľkých sekúnd. Z policajnej správy vyplývajú nasledovné detaily o priebehu zrážky a jej následkoch:
- rušňovodič i napriek okamžitému brzdnému manévru nedokázal kolos včas zastaviť,
- vzhľadom na mimoriadne krátku brzdnú vzdialenosť sa nárazu už nedalo zabrániť,
- muža vlak zachytil svojou pravou časťou a spôsobil mu zranenia dolnej končatiny.
V tejto súvislosti muži zákona dôrazne vyzvali chodcov, cyklistov i ďalších účastníkov cestnej premávky, aby plne rešpektovali príslušné dopravné značenie, mali rešpekt pred železničnými priecestiami a nehazardovali tak so svojím životom a zdravím.