Slovensko opäť zažíva extrémne horúčavy. Meteorológovia namerali na juhu stredného Slovenska teplotu rovných 40 stupňov Celzia, čím padol ďalší historický rekord. Prvýkrát v dejinách moderných meraní sme totiž na našom území zaznamenali prekročenie tejto extrémnej hranice v dvoch časovo oddelených vlnách počas jedného leta.
V obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota namerali v sobotu 1. augusta 40 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Historický zápis pre slovenské leto
Meteorológovia dodávajú, že približne po mesiaci je to už po druhý raz, čo teplota na Slovensku prekonala 40-stupňovú hranicu, čím sa vytvoril nový klimatologický rekord.
Ešte nikdy predtým v histórii moderných meraní nebolo u nás dvakrát v jednom lete, v dvoch časovo oddelených epizódach, 40 stupňov Celzia,
upozornil SHMÚ na výnimočnosť aktuálneho počasia.
Extrémne teploty neutíchnu
Predchádzajúce vyše 40-stupňové teploty zaznamenali meteorológovia v našich končinách na konci júna. Štatistiky pripomínajú tieto fakty:
- absolútny rekord padol 30. júna v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky,
- teplomery tam vtedy namerali až 41,3 stupňa Celzia,
- v sobotu 1. augusta i pre nadchádzajúce dni platí pre južné regióny SR najvyššia výstraha pred horúčavami.
S teplotami, ktoré budú oscilovať okolo nebezpečných 40 stupňov, je potrebné podľa aktuálnej predpovede rátať až do záveru nadchádzajúceho pracovného týždňa.