Dramatická záchranná akcia vo Veľkom Krtíši. Rodina omylom vymkla vo vozidle malé dieťa, ktoré tam zostalo uväznené v letných horúčavách. Zasahujúca policajná hliadka musela so súhlasom majiteľa rozbiť okno. Polícia v tejto súvislosti varuje pred obrovským nebezpečenstvom rýchleho prehriatia organizmu.
Policajtov vo Veľkom Krtíši privolali v sobotu 1. augusta okolo obeda k uzamknutému vozidlu, v ktorom sa nachádzalo maloleté dieťa. Zostalo v ňom uväznené 10 až 15 minút. O dramatickom zásahu informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
Hra s kľúčmi a záchrana cez rozbité okno
K nebezpečnej situácii došlo podľa svedkov po malej nepozornosti, ktorá mohla mať fatálne následky.
Podľa informácií prítomných osôb odovzdal príbuzný dieťaťu kľúče od vozidla a to následne aktivovalo centrálne zamykanie a zostalo vo vozidle uzamknuté. Keďže ho nebolo možné dostať z auta iným spôsobom a vzniklo riziko ohrozenia jeho života a zdravia, majiteľ vozidla udelil policajtom súhlas na rozbitie bočného skla. Hliadka následne auto otvorila a dieťa vyslobodila,
uviedla Žabková k samotnému priebehu záchrannej akcie.
Riziko letných horúčav
Podľa hovorkyne by mal byť tento prípad obrovským varovaním pre všetkých dospelých, že pri malých deťoch rozhodujú aj zdanlivo bezvýznamné okamihy. Polícia neustále pripomína kritické fakty o pobyte v uzavretom aute počas leta:
- interiér zaparkovaného vozidla sa prehrieva na život ohrozujúce teploty už v priebehu niekoľkých minút,
- aj veľmi krátka chvíľa v rozhorúčenom aute môže mať pre detský organizmus mimoriadne vážne následky,
- deti v uzavretom priestore nedokážu termoregulovať svoje telo tak efektívne ako dospelí.
O úspešnom zásahu hliadky informovala tlačová agentúra TASR.