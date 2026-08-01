Väčšina členských štátov Európskej únie žiada okamžité riešenie bezprecedentnej migračnej krízy v španielskej exkláve Ceuta. Lídri 22 krajín volajú po mimoriadnom rokovaní ministrov vnútra, kým španielsky premiér Pedro Sánchez ostro kritizuje sebecký prístup niektorých európskych partnerov. Situácia na mieste si vyžiadala už 67 obetí a inštaláciu novej bezpečnostnej bariéry.
Väčšina členských štátov Európskej únie (EÚ) vyzvala v sobotu 1. augusta na mimoriadne rokovania v súvislosti s náhlym prílivom desaťtisícov migrantov do španielskej exklávy Ceuta v severnej Afrike. V otvorenom liste lídri 22 z celkových 27 členských krajín EÚ formulovali jasnú požiadavku na riešenie krízovej situácie.
Požadujeme, aby ministri vnútra bloku bezodkladne absolvovali videokonferenciu s cieľom dohodnúť sa na rýchlej, koordinovanej reakcii a zabrániť ďalším nekontrolovaným prechodom cez hranice,
uvádza sa v spoločnom apeli európskych lídrov.
Sánchezova kritika a tragické čísla
Španielsky premiér Pedro Sánchez medzitým v liste zaslanom šéfom Európskej komisie a Európskej rady ostro skritizoval sebeckú reakciu niektorých krajín EÚ. Zároveň však vyslovil plnú podporu zorganizovaniu navrhovanej videokonferencie ministrov vnútra Únie. Situácia priamo na hraniciach je naďalej dramatická, čo potvrdzujú aj zverejnené štatistiky:
- španielske ministerstvo vnútra odhaduje, že do exklávy nelegálne vstúpilo viac ako 50-tisíc migrantov,
- miestne úrady v Ceute pritom uvádzali, že na jej územie prišlo až 60-tisíc ľudí,
- podľa verejnoprávnych médií RTVE sa už 48-tisíc z nich údajne vrátilo späť do Maroka,
- počet ľudí, ktorí prišli o život pri pokuse dostať sa cez hranicu, stúpol už na 67 obetí.
Nafukovacia bariéra a narušená bezpečnosť
Zverejnenie tragickej bilancie úmrtí oznámila v sobotu 1. augusta priamo španielska vláda. Situácia sa medzičasom v oblasti výrazne upokojila, no napriek tomu je bezpečnosť v tomto autonómnom meste s približne 84-tisíc obyvateľmi stále citeľne narušená.
Španielske ministerstvo vnútra informovalo, že na posilnenie bezpečnosti blízko kritického hraničného priechodu nainštalovali kompetentní novú nafukovaciu bariéru s dĺžkou 500 metrov. O európskej diplomatickej odozve a vývoji migračnej krízy informovala tlačová agentúra TASR na základe správy od medzinárodnej agentúry AFP.