Mladý cyklista utrpel v obľúbenom bikeparku v Jasnej hrozivý pád, po ktorom zostal na chvíľu v bezvedomí. Na pomoc mu okamžite vyrazili horskí záchranári, ktorí 14-ročnému chlapcovi poskytli prvú pomoc a odovzdali ho do rúk posádky rýchlej zdravotnej pomoci.

Horskí záchranári zasahovali v sobotu 1. augusta predpoludním v bikeparku horského strediska Jasná, kde nepríjemne spadol len 14-ročný cyklista a po páde bol krátko v bezvedomí.

Zranenia na trati Sport trail

Chlapec havaroval na známej zjazdovej trase Sport trail. K nehode a následnému zdravotnému stavu mladíka zverejnili záchranári nasledovné detaily:

  • po tvrdom páde z bicykla zostal chlapec na chvíľu v bezvedomí,
  • na tele utrpel mnohopočetné odreniny,
  • mal viaceré bolestivé pomliaždeniny.

Rýchly zásah horskej služby

O podrobnostiach záchrannej akcie informovala Horská záchranná služba (HZS) prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky.

Záchranári chlapca vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a transportovali ho k Domu HZS v Jasnej, kde si ho prevzala do starostlivosti privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,

priblížila priebeh úspešného zásahu HZS.