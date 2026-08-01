Mladý cyklista utrpel v obľúbenom bikeparku v Jasnej hrozivý pád, po ktorom zostal na chvíľu v bezvedomí. Na pomoc mu okamžite vyrazili horskí záchranári, ktorí 14-ročnému chlapcovi poskytli prvú pomoc a odovzdali ho do rúk posádky rýchlej zdravotnej pomoci.
Horskí záchranári zasahovali v sobotu 1. augusta predpoludním v bikeparku horského strediska Jasná, kde nepríjemne spadol len 14-ročný cyklista a po páde bol krátko v bezvedomí.
Zranenia na trati Sport trail
Chlapec havaroval na známej zjazdovej trase Sport trail. K nehode a následnému zdravotnému stavu mladíka zverejnili záchranári nasledovné detaily:
- po tvrdom páde z bicykla zostal chlapec na chvíľu v bezvedomí,
- na tele utrpel mnohopočetné odreniny,
- mal viaceré bolestivé pomliaždeniny.
Rýchly zásah horskej služby
O podrobnostiach záchrannej akcie informovala Horská záchranná služba (HZS) prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky.
Záchranári chlapca vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a transportovali ho k Domu HZS v Jasnej, kde si ho prevzala do starostlivosti privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,
priblížila priebeh úspešného zásahu HZS.